Studujte z domova: vybrali jsme pět cenově dostupných tabletů

Prodeje tabletů s výjimkou iPadů v posledních letech nejsou zrovna nejlepší. Není se čemu divit, díky zmenšování rámečků až na absolutní minimum úhlopříčky některých telefonů narostly do rozměrů, které se už někdejším 7″ tabletům pomalu začínají přibližovat. Motivace vlastnit samostatný přístroj v podobě tabletu, který nabízí v zásadě jen tu větší obrazovku, tak není příliš velká.

Tedy spíše nebyla. V době koronavirové krize a dálkového vzdělávání náhle masově narostla potřeba řešit spoustu věcí online a konzumovat nejrůznější zdroje. Žáci od prvního stupně základních škol po vysokoškolské studenty spoléhají na různé videokonference, prezentace, a další materiály v elektronické podobě.

A právě pro tyto případy je tablet jako dělaný. Nepotřebujete velký výkon, stačí velká obrazovka, na níž se dá pohodlně číst a komunikovat. Pokud budeme chtít být trochu optimističtí, můžeme navíc doufat, že nastalá situace posune české školství hlouběji do 21. století a některé prvky e-learningu zůstanou zachovány i až bude život zase v normálních kolejích.

A pokud ne, tablet vám zbude alespoň na čtení zpráv a sledování YouTube videí… Vybrali jsme proto pět dostupných tabletů, které jsou podle nás vhodné k dálkovému studiu. Cenové zařazení je orientační a teoreticky může být ovlivněno aktuálně nestabilním kurzem koruny.

Do 2 000 Kč: UMAX VisionBook 8A Plus

Nejlevnější cenovou kategorií, v níž se už dá pořídit použitelný tablet, je hranice dvou tisíc korun. Levnější přístroje totiž nenabízí ani 2GB operační paměť, což je opravdu neakceptovatelné.

UMAX VisionBook 8A Plus nabízí na úhlopříčce 8″ IPS displej s rozlišením 1280 × 800 px, nebo chcete-li HD+. To není nic oslnivého, ale pro čtení dokumentů a videokonference na druhou stranu extra jemný displej nepotřebujete. S nižším rozlišením si alespoň lépe poradí grafické jádro Mali G31, které nelze považovat za výkonné. Na hry tedy u tohoto přístroje asi zapomeňte.

Čtyřjádrový čipset Rockchip RK3326 by neměl mít problém s klasickým surfováním a kancelářskou prací, studijní úkoly by tedy zvládnout měl. Jak již bylo naznačeno v úvodu, VisionBook 8A Plus disponuje 2GB operační pamětí. To je řekněme minimum pro běžné používání. Při náročnějším multitaskingu ale pravděpodobně narazíte na limity.

Interní úložiště má jen 16 GB, což ale naštěstí díky slotu na microSD karty není problém. Tablet podporuje Bluetooth 4.0 a Wi-Fi ve specifikaci 802.11 b/g/n. Napájení a datové přenosy zajišťuje klasický micro USB konektor.

Co se týče fotoaparátů, zadní strana patří 5Mpx snímači, zatímco v rámečku nad displejem najdete 2Mpx selfie kamerku. Ta by měla na videohovory bohatě stačit. Potěší i přítomnost audio jacku, díky němuž můžete připojit i klasická sluchátka.

Výbava je vzhledem k nízké ceně adekvátní, nečekejte ale zázraky. Pokud si to můžete dovolit, určitě by stálo za to pokračovat v našem přehledu o kousek dál, zejména kvůli větší RAM.

Do 3 000 Kč: iGET Smart W103

Za cenu okolo tří tisíc korun už lze pořídit o něco zajímavější tablet, jehož používání bude určitě příjemnější. V této kategorii má podle nás nejlepší poměr ceny a výkonu přístroj s názvem iGET Smart W103.

Obrazovka má opět HD+ rozlišení (1280 × 800 px), ovšem tentokrát na 10,1″ úhlopříčce. Jemnost tedy opět nebude nijak oslnivá, ale potěší alespoň fakt, že jde o IPS panel nabízející široké pozorovací úhly. Výhodou tohoto modelu je také podpora stylusů, resp. pera iGET iPen. To může být praktické, pokud na tabletu plánujete kreslit či psát rukou. Není ale součástí balení, prodává se jako samostatný výrobek přibližně za 300 Kč.

Co se týče výkonu, ten je zajišťován čtyřjádrovým procesorem MediaTek MTK8163 v kombinaci s 3GB RAM. Procesor pochopitelně ani u tohoto modelu není nejvýkonnější, ovšem operační paměť s kapacitou 3 GB už multitasking zvládne o poznání lépe než levnější konkurence.

Interní paměť nabídne jen 16 GB, nicméně pomocí microSD karet ji lze rozšířit až o dalších 128 GB. To by mělo bohatě stačit na veškeré dokumenty a další materiály, přičemž problém nebude ani s uložením offline seriálů a filmů. Fotoaparáty jsou v klasické kombinaci 5 + 2 Mpx, přičemž nižší rozlišení patří selfie kamerce.

Konektivita je taktéž vyhovující, Bluetooth 4.1, FM rádio, Wi-Fi ve specifikaci 802.11 ac, tedy i s podporou 5GHz pásma. Nabíjení je bohužel řešeno zase jen starším micro USB konektorem. Potěší tak alespoň relativně velký 5 800mAh akumulátor.

Do 4 000 Kč: Lenovo TAB M10

Stejně jako minulý tablet, i Lenovo TAB M10 nabízí IPS panel s úhlopříčkou 10,1″. Tentokrát však s mnohem příjemnějším rozlišením Full HD+ (1920 × 1200 px). Pokud tedy tablet chcete využívat i třeba pro sledování filmů, je jistě kvalitnější obrazovka vítaným upgradem oproti levnějším přístrojům. Sledování multimédií nahrává i dvojice stereo reproduktorů umístěná v rámečku.

Ve srovnání s minulým popisovaným tabletem zůstává stejná kapacita operační paměti – 3 GB. Co se mění je nicméně procesor. Lenovo vsadilo na osvědčený osmijádrový čipset Snapdragon 450. Ten je sice již skoro tři roky starý, výrobci ho ale stále volí i u nových tabletů. Výkon je každopádně pro multimédia a kancelářskou práci dostatečný, a je vyšší než u dvou předchozích tabletů.

Větší je i interní úložiště, to má tentokrát kapacitu 32 GB. Problém ho není rozšířit pomocí microSD karty, a to až o dalších 256 GB. V případě tohoto modelu už k nabíjení a přenosu dat slouží moderní USB-C.

Nejnovější specifikace Bluetooth chybí i Lenovu, budete se tak muset spokojit s Bluetooth 4.2. Alespoň Wi-Fi je ve verzi 802.11 ac s podporou 5GHz pásma. Fotoaparáty pak jako již tradičně ve složení 2Mpx selfie kamerka a 5Mpx hlavní snímač.

Do 5 500 Kč: Lenovo Smart TAB M10 FHD Plus (2nd Gen, ZA5T0081CZ)

Zvýšení cenovky o tisícovku oproti předchozímu modelu tentokrát výrazně lepší nabídky nepřinese. Za cenu 5 500 Kč už ale pořídíte Lenovo Smart TAB M10 FHD Plus, což je už na první pohled zařízení trochu jiné úrovně než dosud zmiňované modely.

V první řadě si lze povšimnout zejména na tabletové poměry příjemně tenkých rámečků. Mezi nimi se rozprostírá 10,3″ IPS displej s rozlišením Full HD+ (1920 × 1200 px). V rámečku najdeme stereo reproduktory, kterým tentokrát asistuje i dvojice mikrofonů. Tablet by tak měl zajistit mnohem lepší záznam zvuku, což jistě ocení zejména vaše protistrana při videokonferenci.

Pomyslným mozkem tabletu je osmijádrový čipset MediaTek Helio P22T. Opět nejde o kdovíjak výkonné řešení, nicméně Snapdragon 450 v některých ohledech předčí. Potěší 4GB RAM, která už by měla být dostatečná i pro náročnější multitasking, což jistě při listování množstvím učebních materiálů přijde vhod.

Úložiště s kapacitou 64 GB většině lidí asi pro data postačí. Není však problém ho rozšířit s využitím microSD karet až do 256 GB. Co se týče konektivity, tento model konečně nabízí moderní Bluetooth 5.0. Nechybí ani dvoupásmová Wi-Fi ve specifikaci 802.11 ac. Využít však můžete i mobilní data, neboť tabletu neschází ani slot na nano SIM. Nabíjení a přenos dat je pak řešeno USB-C konektorem, k dispozici je i kombinovaný audio jack.

Záda tabletu jsou kovová a najdeme na nich čočku 8Mpx fotoaparátu. Přední selfie kamerka pak má rozlišení 5 Mpx.

Tablet je celkově vzhledem k ceně velmi povedený a máme za to, že pro účely dálkového studia a sledování multimédií jde o ideální volbu. Pokud vás také zaujal, dejte si při nákupu pozor, abyste koupili správnou verzi. Produktový kód jsme pro jistotu uvedli v závorce v nadpisu. Některé obchody totiž stále mají v nabídce i první generaci, kterou poznáte mimo jiné podle širších rámečků.

Do 7 000 Kč: Acer Chrome Tab 10

Cenovku okolo sedmi tisíc korun nese Acer Chrome Tab 10, který tak trochu vybočuje z našeho výběru. Jak již z názvu asi tušíte, nejde o klasický Android tablet, ale Chrome OS zařízení. Tento operační systém známe spíše z notebooků, vidět ho na tabletu je docela nezvyklé. Určitě to však není špatný nápad.

Acer sám tablet propaguje jako vhodný pro vzdělávání, což je ostatně do značné míry celková orientace Chrome OS. Levné notebooky s tímto operačním systémem jsou v USA populární volbou mnohých škol. A není důvod si myslet, že v tabletové verzi se výhody nenáročného operačního systému ztratí. Acer Chrome Tab 10 neobstojí ve srovnání s chromebooky. Pokud ho ale budeme srovnávat s Android tablety – což je vzhledem k tomu, že umí spouštět Android aplikace férové – vyjde velmi dobře.

O pohon se stará trochu exotický šestijádrový čipset Rockchip RK3399 s grafickým jádrem Mali T864. Operační paměť má pak 4 GB, což by na kancelářskou práci a multimédia mělo díky nenáročnosti Chrome OS dostačovat. Interní paměť má 32 GB a lze ji rozšířit pomocí microSD karet.

Jednou z hlavních předností tohoto tabletu je jeho displej. 9,7″ IPS obrazovka disponuje rozlišením 2048 × 1536 px, což znamená, že poskytuje jednoznačně nejvyšší jemnost z námi vybraných přístrojů. Přímo v těle přístroje je navíc schován stylus Wacom EMR, díky němuž budete moci tablet používat i ke kreslení či psaní rukou.

Tablet je vybaven stereo reproduktory a nechybí mu pochopitelně ani dvojice kamer v sestavě 2 + 5 Mpx. Přístroj podporuje Wi-Fi ve specifikaci 802.11 ac, Bluetooth je ale k dispozici pouze ve verzi 4.2. Nabíjení a datový přenos pak zajišťuje USB-C konektor.

Chrome Tab 10 je určitě zajímavou volbou pro ty, kdo na tabletu chtějí pracovat trochu náročněji. Chrome OS má oproti Androidu mnohem lépe vyřešený multitasking a praktický je také „plnohodnotný“ prohlížeč. Zajímavým doplňkem je i stylus. Nevýhodou je vyšší cena a ve srovnání s chromebooky slabší procesor.