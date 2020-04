Kupte si Galaxy S20 a Samsung vám vrátí polovinu peněz (*)

Trh se smartphony zažije minimálně v první polovině letošního roku značný propad, velký pokles prodejů eviduje i Samsung u svých nedávno představených vlajkových smartphonů z řady Galaxy S20. Korejský gigant se tak snaží nakopnout prodeje marketingovými akcemi, z nichž ta zřejmě nejzajímavější běží právě nyní, nicméně pouze v USA. U nás je situace trochu odlišná, ale o tom až níže.

Kupte si Galaxy S20 a za dva roky jej Samsungu „prodejte“ nazpět

Pokud si ve Spojených státech zakoupíte na webu Samsungu některý z nových modelů, máte šanci získat polovinu jeho prodejní ceny nazpět; v případě nejvyššího modelu Galaxy S20 Ultra 5G s 512GB vám korejský gigant vyplatí nazpět až 800 dolarů (asi 20 tisíc korun). Celá akce má bohužel několik háčků, přičemž pro našince je nejzásadnější omezení na americký trh.

Ale ani obyvatelé USA si nemohou okamžitě mnout ruce, nejedná se totiž o klasický cashback, ale o akci jiného charakteru. Polovinu investované částky Samsung nevrátí ihned, ale do dvou let od jeho zakoupení, a to pouze za předpokladu, že od uživatele dostane telefon v dobrém stavu nazpět. Samsung bude vyžadovat fungující zařízení s běžným opotřebením. Poslední podmínkou je, aby byl telefon zakoupen za plnou cenu bez využití jakékoliv akce. Někteří zájemci tak mohou na této akci vydělat, ovšem musí svůj čerstvě zakoupený telefon chránit jako oko v hlavě.

U nás se naopak zdražuje

U nás si musíme zatím na podobné akce nechat zajít chuť, kvůli zhoršujícímu se kurzu koruny vůči euru/dolaru naopak jejich základní cena vystřelila vzhůru – modely Galaxy S20+ a S20 Ultra tak zdražily o dva, respektive tři tisíce korun. Pouze cena základního modelu Galaxy S20 zůstala stejná. Zdražil také Samsung Galaxy Z Flip s ohebným displejem – namísto 38 990 Kč nyní vyjde na 41 990 Kč.