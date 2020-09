Stovka za 2,1 sekundy. Tesla Model S Plaid má rekordní dojezd a rychlost 320 km/h

Apple má svoje WWDC, Google má zase konferenci I/O a svůj event má i americká automobilka Tesla. Jedna taková akce s názvem Tesla Battery Day se odehrála včera a přinesla hned několik zajímavých novinek.

Ještě dostupnější auto než Model 3

Tesla Model 3 je aktuálně nejdostupnější model, který si od americké automobilky můžete koupit. I jiné automobilky se snaží tlačit cenu dolů, jak jen to jde. Takový Hyundai Kona Electric, Peugeot e-208 nebo Škoda Enyaq startují okolo jednoho milionu korun. Konkrétně Konu pořídíte za 849 900 Kč, zatímco na Enyaq vám jeden milion korun stačit nebude.

Tesla se včera zmínila o tom, že novým cílem je postavit elektrické auto, které bude stát 25 tisíc dolarů, tedy v přepočtu 562 tisíc korun. Cenu by se mělo podařit snížit především díky pokroku ve vývoji baterií. Ovšem už v roce 2018 Tesla prohlašovala, že postavit elektromobil s touto cenovkou, by mělo být reálné do tří let.

Pokud se to Tesle povede, tak by nový model mohl konkurovat Volkswagenu ID.3, které by v základní variantě mělo na českém trhu startovat pod hranicí 800 tisíc korun. Na to si však budeme muset počkat.

Větší dojezd a vlastní baterie

Nebyla by to konference o elektromobilitě, aby nepřišla řeč na větší dojezd. Můžete si o Tesle myslet, co chcete, ale ve spotřebě elektrické energie patří k tomu nejlepšímu, co si můžete koupit. Tesla chce i nadále dojezd zvyšovat a to díky vlastním bateriím.

Aktuálně Tesla odebírá baterie od společnosti Panasonic a očekává se, že v tom bude pokračovat i nadále. Avšak postupně se Tesla chce odprostit od dodavatelů a baterie si vyvíjet sama. Musk prozradil, že chce postavit novou „továrnu“ pro výrobu baterií v Severní Americe.

Nejrychlejší Model S dorazí do ČR už příští rok

Tesla v minulosti už proháněla Model S Plaid například na Nurburgringu a tak byla otázka času, kdy a jak s tímto modelem americká automobilka naloží. Aktuálně už na webových stránkách Tesly tento model najdete a můžete si ho objednat. Model S Plaid sází na tři motory, zrychlení z klidu na sto proběhne papírově za 2,1 sekundy, maximální rychlost je 320 km/h a odhadovaný dojezd je 840 kilometrů.

2020 Annual Shareholder Meeting and Battery Day

Watch this video on YouTube

Zatímco za variantu Long Range zaplatíte 2,2 milionů korun, verze Performance vás vyjde na 2,7 milionů. Nejrychlejší verze v nabídce startuje na 3,7 milionech korun. Pro srovnání Porsche Taycan Turbo S má papírový zrychlení za 2,8 sekundy. Termín dodání do České republiky je konec roku 2021.