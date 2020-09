Poprvé za volantem Volkswagenu ID.3. Může to být prodejní bestseller

Volkswagen ID.3 je jeden z nejdůležitějších modelů této německé automobilky za několik posledních desítek let. Dokonce příchod nového elektromobilu na platformě MEB je přirovnáván k takovým legendám, jako byl Volkswagen Brouk nebo Volkswagen Golf.

Designově atraktivní

Už Volkswagen Arteon ukázal, že i tato německá automobilka umí udělat odvážnější design, a ID.3 toto jen potvrzuje. Na rozdíl od Hyundai Ioniq nebo Nissanu Leaf se mi Volkswagen ID.3 líbí. Každopádně jde o můj subjektivní dojem, se kterým rozhodně nemusíte souhlasit.

Po vzoru Golfu

Právě Volkswagen Golf přinesl nový přepracovaný infotainment, který podporuje i dodatečný nákup různých funkcí. Samozřejmě je připojený k internetu, což znamená, že máte mapy aktualizované v reálném čase. Podklady pocházejí od HERE, které Volkswagen Group spoluvlastní nejen s Daimlerem či BMW Group.

I ID.3 dostalo nový infotainment o velikosti deseti palců. Zvednutí výkonu, dešťový senzor, Light Assist, ambientní osvětlení nebo adaptivní tempomat. Veškeré tyto funkce si budete moci dokoupit i později. Z výroby je dostanete v balíčku, kde i cena bude zajímavější, ale aktivovat si je půjde i po několika měsících či letech využívání auta.

Zda se bude jednat o předplatné, které dnes známe díky Spotify, Google Disku a tak podobně, nebo půjde o model, kdy si něco zakoupíte a to se stane pevnou součástí auta, prozatím není známo. Osobně věřím, že Volkswagen vsadí na předplatné, které by dávalo daleko větší smysl. Po velké aktualizaci, která přijde začátkem příštího roku, zvládne ID.3 dostávat další aktualizace online. Ne vždy tedy bude nutné navštívit servisní středisko.

Mobilní aplikace i lepší head up-displej

Aplikace pro chytré telefony dává právě s elektromobily největší smysl. Přes aplikace lze nastavit nabíjení, auto si „vyklimatizovat“, nebo si zkontrolovat, zda je zamčené. Příští rok bude dostupné také odemykání auta chytrým telefonem. Apple sice na WWDC oznámil, že tuto funkci bude podporovat i iPhone, ale Volkswagen podporuje pouze vybrané telefony s Androidem.

V nabídce je i head-up displej, který neukazuje jen dobře známé údaje, jako je aktuální rychlost, maximální povolená rychlost nebo různé asistenční systémy. Nově je k dispozici také rozšířená realita, která vám ukáže, kde přesně máte odbočit.

Volkswagen ID.3 má integrovanou SIM kartu, díky které můžete využívat například mapové podklady online. Jakmile však budete chtít vytvořit Wi-Fi hotspot, pak už si musíte aktivovat určitý datový balíček, který si samozřejmě zaplatíte. Konečně už zákazník nemusí běhat k operátorovi a zařizovat si druhou datovou SIM kartu, kterou pak vloží do slotu v autě. Ve Volkswagenu ID.3 už ani žádný slot nenajdete. Jediné, co v interiéru najdete, jsou dva porty USB-C.

Pohodář nejen do města

Poprvé jsme se mohli posadit také za volant a s horkou novinkou, na kterou Volkswagen tak spoléhá, strávit nějaký čas. Po prvním usednutí za volant vás možná překvapí jednoduchost designu. Žádná tlačítka, ve středovém tunelu nějaké to místo pro vaše věci, pár hardwarových tlačítek pod displejem infotainmentu a pak už jen malý displej před volantem. Všimnout si můžete i geometrických tvarů na pedálech, které znázorňují tlačítko pro pauzu a play. Co se mi velmi líbilo, jsou dvě oddělené loketní opěrky pro cestující na předních sedadlech.

Usedli jsme za volant prostřední varianty, tedy verze Pro s baterií o kapacitě 58 kWh a výkonu 107 kW. Papírový údaj o zrychlení říká, že byste to měli zvládnout za 7,3 sekundy. Pocitově je ID.3 živé, podvozkově příjemné a možná i díky pohonu zadních kol nabídne nějakou tu zábavu. Na to si však budeme muset počkat až do plnohodnotného testu.

Ani o spotřebě si dnes nic nepovíme, na to jsem za volantem strávit krátký časový úsek. Jak už jsem zmínil, interiér je velmi jednoduchý a některé použité materiály vypadají poněkud levně. Na druhou stranu to nebude řešit každý, a pokud se Volkswagenu opravdu podaří stlačit základní verze pod 800 tisíc korun, může se jednat o prodejní bestseller.

Tři verze, tři výkony

Volkswagen bude svůj první model z rodiny ID nabízet ve třech různých verzích. Konkrétně jde o verze Pure, Pro a Pro S s tím, že první jmenovaná dorazí až později.

Základní verze nabízí baterii o kapacitě 45 kWh, výkon činí 93 kW a maximální výkon palubní nabíječky 7,2 kW. Nabíjení na rychlonabíjecí stanici pak zvládne výkonem 50 kW. Papírový dojezd je 300 kilometrů.

Verze Pure sází na 58kWh baterii, výkon 107 kW a 11kW palubní nabíječku. Výhodou je nejen delší dojezd, který činí 426 kilometrů, ale také maximální nabíjecí výkon 100 kW. Vlajkovou lodí ID.3 je pak Pro S, která má zvládnout až 549 kilometrů díky 77kWh baterii. Elektromotor nabízí výkon 150 kW, což je o 25 kW více, než je maximální nabíjecí výkon.

Abychom si to řekli na reálném příkladu, testovanou variantu budete z klasické domácí zásuvky nabíjet 29 hodin. V případě zásuvky o výkonu 7,2 kW půjde o hodin devět a 11kW zásuvka nabíjení zkrátí na šest hodin a patnáct minut. Nabíjení tedy bude primárně noční záležitostí.

Připravte si milion

Aktuálně má Volkswagen v nabídce prostřední verzi, která startuje na částce 1 014 900 Kč za výbavu Life. Ta zahrnuje například Lane Assist, parkovací senzory vpředu i vzadu, systém pro rozpoznávání dopravních značek nebo maximální nabíjecí výkon 100 kW.

Model Volkswagen ID.3 Základní cena 1 014 900 Kč Cena testované výbavy Stupeň výbavy Pro Výkon 107 kW / 144 koní Kapacita baterie 58 kWh Pohon zadní náprava Akcelerace 0-100 km/h (s) 8,5 Maximální rychlost (km/h) 160 Délka 4261 mm Šířka 1809 mm Výška 1552 mm Rozvor nápravy 2756 mm Hmotnost 1719 kg Velikost zavazadelníku 385 litrů

Nejdostupnější verze dorazí na trh později a spekuluje se, že by se Volkswagenu mohlo podařit dostat cenu pod hranici 800 tisíc korun. Zda tomu však bude, na to si budeme muset počkat.