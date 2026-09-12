Startování Xboxu jako za starých časů. Nové animace brnkají na strunu nostalgie

- V programu Xbox Insider se objevila celá řada nových funkcí
- Mezi nejzajímavější patří možnost měnit si startovací animaci při zapnutí konzole
- Užitečná je i možnost stahování her během streamovaného hraní skrze Xbox Cloud Gaming
Herní konzole jsou mezi hráči oblíbené, avšak když dojde na jejich přizpůsobení, PC je zkrátka PC. To ovšem neznamená, že by se Microsoft nesnažil Xboxu a jeho uživatelům dát možnosti, jak si vzhled softwaru své konzole přizpůsobit podle svých představ. Gigant z Redmondu proto začal s členy programu Insider testovat některé nové funkce, přičemž testeři si mohou vyzkoušet vlastní spouštěcí animace Xboxu z předchozích generací, mají k dispozici více možností přizpůsobení odznaků, novou funkci lokálního vyhledávání, vylepšenou kvalitu funkce Remote Play, možnost stahování během hraní v cloudu a čistější hlasový chat.
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Vlastní animace i stahování během streamování her
Jednou z nejzajímavějších novinek je bezesporu výměna animace při spuštění konzole – testeři si mohou vybrat mezi původní úvodní obrazovkou Xbox One, spouštěcí animací Xbox One X, původním spouštěcím klipem Xbox Series X/S a novou spouštěcí animací „we are Xbox“. Je jen škoda, že nebude možné si vybrat spouštěcí animace původního Xboxu nebo Xboxu 360 – k dispozici jsou pouze modely od Xboxu One a novější. Funkce lokálního vyhledávání je poté navržena tak, aby pomáhala najít hry a achievementy v jednom dlouhém seznamu.
Funkce Xbox Remote Play nově nabídne podporu rozlišení až 1440p a vylepšené přenosové rychlosti na konzolích Xbox Series X/S pro plynulejší a kvalitnější hraní. Pokud navíc využíváte službu Xbox Cloud Gaming, budete konečně moci povolit stahování na pozadí během streamování her, což je jedno z omezení, které dokáže používání konzole znepříjemnit. Stahování se však i nadále bude automaticky podle potřeby omezovat, takže se jedná spíše o poloviční výhru.
Majitelé konzolí Xbox Series X/S dostanou k dispozici funkci Voice Clarity, která pomáhá redukovat hluk a šum v pozadí. To zní velmi podobně jako funkce Voice Clarity, která je součástí Windows 11 a eliminuje ozvěnu a další hluk v pozadí, tudíž bychom se nedivili, kdyby si Microsoft tuhle novinku vypůjčil od své sesterské divize „Funkce Voice Clarity bude ve výchozím nastavení zapnutá v skupinovém chatu a ve většině her vydaných od roku 2020,“ uvádí tým Xboxu. Všechny funkce postupně míří k testerům v rámci programu Insider, přičemž jakmile budou otestovány, nejspíše se objeví i v ostré verzi systému Xboxu.