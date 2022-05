Starfield nestihne ambiciózní datum vydání. Očekávané RPG se odkládá na příští rok

Společnost Bethesda odložila vesmírné RPG Starfield i kooperační střílečku Redfall na první polovinu příštího roku, oba tituly přitom měly dorazit ještě letos. Očekávaný Starfield měl vyjít 11. 11. 2022, přičemž právě k symbolickému datu se tvůrci z Bethesda Game Studios poměrně otevřeně hlásili. Akční RedFall se měl hráčům dostat do rukou ještě o poznání dříve, konkrétně v průběhu letošního léta. Odklady příliš nepotěší zejména příznivce Xboxu, který tím přišel rovnou o dvě letošní exkluzivity.

Starfield, který bývá fanoušky i novináři často označován za v současnosti nejvýraznější titul od Bethesdy, měl podle původního plánu dorazit 11. listopadu, tedy na den přesně po jedenácti letech od vydání dnes již legendárního Skyrimu. Novinka se zaměřením na prozkoumávání vesmíru potřebuje delší vývojový cyklus, aby se tvůrcům podařilo vyladit většinu technických nedostatků.

An update on Redfall and Starfield. pic.twitter.com/pqDtx26Uu6

— Bethesda (@bethesda) May 12, 2022