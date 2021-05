Stará rivalita ožívá: Apple a Microsoft jsou opět ve sporu

Série reklam s názvem Mac vs. PC je v technologickém světě legendou. Upjatý byznysmen reprezentující platformu od Microsoftu nevypadal v konkurenci mladého „cool“ chlapíka znázorňujícího Mac příliš přitažlivě, což dokonale ilustrovalo komplikovaný vztah, který spolu korporace Apple a Microsoft měly. V poslední dekádě to nicméně vypadalo na značné oteplení vzájemných vztahů.

Microsoft poskytl svůj kancelářský balík Office pro iPhony a iPady, herní ovladač Xboxu lze bez větších potíží připojit k mobilním zařízením giganta z Cupertina a dokonce byl zástupce z Redmondu pozván na tiskovou konferenci k představení nových produktů Applu.

Get A Mac — PC is back! (Apple Event November 2020 — 4K UHD)

V listopadu loňského roku se nicméně věci začaly ubírat trochu jiným směrem. Nejprve si Apple najal herce, jenž v původní reklamě zastupoval PC, aby propagoval nové zařízení Mac s čipem M1. V návaznosti na to zase Intel zaměstnal původního chlapíka zosobňujícího Mac, aby pro změnu podpořil počítače s procesory od Intelu. Podle Marka Gurmana z Bloombergu nepomohlo vzájemným vztahům ani zamítavé stanovisko Applu k projektu xCloud, tedy vzdáleného hraní her na mobilních zařízeních.

Microsoft rovněž tlačí na regulační úřady ve Spojených státech a Evropské unii, aby přezkoumaly tyto praktiky Applu. V dlouhodobém horizontu se také Apple podle spekulací chystá představit své brýle pro rozšířenou realitu, což by byla přímá konkurence pro HoloLens. Firma z Cupertina se rovněž netají svými plány na vytvoření komplexního cloudového ekosystému, čímž by „lezla do zelí“ nejvýdělečnějšímu byznysu Microsoftu. Je velmi pravděpodobné, že stará rivalita opět vypluje na povrch.