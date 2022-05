Stále nemáte svůj PlayStation 5? Akutní nedostatek ještě potrvá dlouho

Zájemce o PlayStation 5 ještě čekají krušné časy. Akutní nedostatek herních konzolí bude podle posledních prognóz pokračovat až do roku 2024. Přitom ještě nedávno se hovořilo o pozvolném konci polovodičové krize během roku 2023.

Absenci kriticky důležitých součástek nyní znovu vytahuje na světlo šéf Intelu Pat Gelsinger, který sice zná nejlépe situaci na poli počítačů, ale jistě lze jeho poznatky vztáhnout i na danou průmyslovou oblast jako celek. Podle jeho úsudku krize nijak nezpomaluje, ba naopak. Trable způsobené pandemií, úbytkem pracovních sil a celosvětovou finanční recesí protáhnou těžkosti minimálně o rok. V tuto chvíli totiž nehraje roli jen nedostatek čipů do samotných produktů, ale začínají mít problémy i stroje, které pracují v továrnách. Větší nápor na výrobní linky způsobuje, že je mnohem častěji třeba servisní zákrok, a to stojí čas.

Kromě konzole PlayStation 5, která platí za stálici mezi nedostupnou elektronikou, se komplikace promítnou i do kapacit na produkci Xboxu Series X a S, Nintenda Switch a jistě i grafických karet Nvidia a AMD. V každém případě má nedostatek takových produktů na volném trhu za následek extrémní nárůst jejich ceny, když jsou výjimečně k dostání.

Paradoxní je v tomto ohledu i reakce Sony, která k absenci konzolí v prodeji jako by nemá co říct a chrlí i tak novinky jako na běžícím páse. Také předobjednávky jedou na maximum. Nedávno dorazil závodní titul Gran Turismo 7, v plánu je třeba i velkolepé pokračování God of War a kromě her samotných chce japonský moloch zanedlouho pustit do prodeje i druhou generaci headsetu PlayStation VR pro PlayStation 5. Tragikomický dojem pak vzbuzuje fakt, že zákazníci nezřídkakdy čekají na svou „herní stanici“ i 12 měsíců.