Stahujte One UI 6.1.1! Samsung v Česku vypustil velkou aktualizaci, přináší tyto novinky

Samsung vypustil do světa aktualizaci prostředí One UI pro loňské vlajkové a ohebné modely

Verze 6.1.1. je plná užitečných novinek, spousta z nich má spojitost s umělou inteligencí

Aktualizace má velikost přesahující 2,7 GB

Skládačky Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6 z letošního července vyrazily do světa s inovovaným prostředím One UI 6.1.1. Přestože se jedná o setinkový upgrade, obsahuje značné množství vylepšení, o čemuž svědčí i jeho velikost dosahující téměř 3 GB. Samsung nejprve na tuto verzi systému aktualizoval jarní vlajkové modely řady Galaxy S24, nyní k nim přihazuje loňskou špičku – telefony řady Galaxy S23 a ohebné smartphony Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5.

Loňské vlajkové a ohebné Samsungy dostávají One UI 6.1.1

Samsung začal vypouštět aktualizaci One UI 6.1.1 pro loňské vlajkové a ohebné smartphony na začátku září, teprve nyní se ale začal update šířit do Evropy – potvrzují i to i naše redakční modely Galaxy S23 a S23 Ultra. Nová verze prostředí přináší hromadu novinek do balíku Galaxy AI a spoustu jiných vylepšení.

Galaxy AI promění vaše náčrty na fotorealistické obrázky

Jednou z hlavních novinek je funkce AI kreslení, která je součástí aplikací Samsung Notes, Editor Fotografií, Inteligentní výběr a Panely na okraji. Skrze tuto funkci stačí vytvořit jednoduchou kresbu a umělá inteligence z ní vytvoří fotorealistický obrázek.

Umělá inteligence rovněž umí v rámci Editoru fotografií přeměnit fotografii obličeje na portrét vytvořený v mnoha různých stylech – kreslený, 3D, vodová barva apod. Takto vytvořené portréty pak lze například přiřadit ke kontaktům. Pokud používáte vestavěnou klávesnici od Samsungu, můžete nově využít funkci Composer, která umí generovat texty, emaily, či příspěvky na sociální sítě.

Samsung se také chlubí širokými možnostmi překladu mezi dvěma jazyky, ať už v hovorech v aplikacích WhatsApp a Google Meet, na webových stránkách v prohlížeči Samsung Internet, nebo dokumentů PDF v Asistentovi poznámek. Nechybí ani režim tlumočníka, který by měl umět v reálném čase obstávat jednosměrný překlad z cizího do vašeho jazyka. Čeština ale bohužel podporována není.

Umělá inteligence rovněž dokáže převádět zvukové nahrávky na text, a to s automatickým rozpoznáním jazyka. Textový přepis pak lze přímo upravovat – měnit text, či odstraňovat nepotřebné části.

Novinky ve fotografiích a videích

One UI 6.1.1 přináší i nové funkce pro práci s fotografiemi a videi. U focení osob a zvířat lze použít funkci živé efekty, která jim dodá realistický vzhled pomocí filmových efektů. Při prohlížení klasických videí s využitím režimu zpomalení lze rovnou část zpomalené části videa uložit, popř. nasdílet.

Z fotografií lze jednoduše „vystřihávat“ osoby nebo objekty a vytvořit z nich nálepku – stačí na nich v galerii přiložit prst. Pokud tak učiníte u živých fotografií, můžete je přeměnit na animované samolepky či animace GIF.

Podrobnější analýza zdraví

Aktualizace se dočkala i aplikace Samsung Health, která jednak poskytuje nové wellness tipy k povzbuzení a plnění zdravotních cílů, a také přináší podrobnější analýzu spánku či vytváření vlastních tréninkových rutin kombinací několika různých cviků. Do aplikace rovněž zavítala umělá inteligence, která generuje skóre Samsung Health shrnující uživatelovu fyzickou a duševní kondici. Poslední novinkou aplikaci Samsung Health je podpora externích měřičů připojených k jízdnímu kolu pro sledování funkčního prahového výkonu.

Telefonování

Novinkou je rovněž karta profilu – v ní lze zvolit vlastní profilový obrázek a jméno, karta se pak bude objevovat všem uživatelům telefonů Samsung Galaxy, kterým zavoláte. Vytvářet můžete i karty ostatních. Pokud máte problémy s přijetím hovorů tažením, je nově možné aktivovat si přijímání pouhým klepnutím na zelené tlačítko. Všechny hovory je také nově možné přesměrovat rovnou do hlasitého reproduktoru.

Novinky pro zvýšení produktivity

S One UI 6.1.1 má být příjemnější i ovládání samotného systému. Funkce Inteligentní výběr se například naučila doporučovat rychlé akce – volat na telefonní čísla, navigovat na adresy, vylepšovat obrázky apod. Samsung také zjednodušil přepínání mezi aplikacemi v režimu rozdělené obrazovky a videem přehrávaným v obraze.

V aplikaci Moje soubory bylo usnadněno kopírování a přesouvání souborů mezi složkami – tu cílovou lze vybrat přímo v novém překryvném okně, a poté se vrátit do výchozí složky. Z aplikace Moje soubory lze také nově přidávat zástupce oblíbených složek přímo na domovskou obrazovku – stačí jednou rukou přidržet složku a druhou přejít na domovskou obrazovku. Aplikace také změnila vzhled miniatur obrázků a videí, aby se zobrazovaly v původním poměru stran.

Hodinky Galaxy Watch lze nově automatizovat pomocí režimů a rutin podle toho, co právě děláte, nebo kde se nacházíte – kromě ciferníků lze nově ovládat režim Always-on, probouzení hodinek nebo režim zvuku. Nově je také možné podrobněji filtrovat rutiny týkající se zpráv – například na základě klíčových slov. Videpřehrávač má nové ovládací prvky sloužící k rychlému převíjení videa – poklepáním na pravou či levou stranu videa dojde k posunu o 5 sekund vpřed či vzad. Aplikace Počasí se nově aktualizuje každou hodinu, abyste vždy dostali aktuální předpověď.

Aktualizace One UI 6.1.1 by se měla přihlásit sama, pokud ji chcete urychlit, stačí navštívit nastavení – aktualizace softwaru.