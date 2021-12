Spustili jsme novou SMARTmanii. Dejte nám vědět, jak se vám líbí

Bez jednoho měsíce je tomu téměř šest let, co jsme přišli s posledním redesignem SMARTmanie. A jelikož jsme web o moderních technologiích, měli bychom jít s dobou i co se designu týče. Nový web jsme chtěli také kvůli využití modernějších řešení nejen v samotném kódu, ale i na serverové straně. SMARTmania.cz, kterou si právě čtete, je výrazně rychlejší a použitá řešení nám dovolí web dále optimalizovat, rozvíjet a přidávat nové funkce.

Dalším z cílů bylo to, aby se vám web dobře četl a rádi jste se na něj vraceli. Zároveň jsme se ale nechtěli pouštět do žádných extrémních změn, šlo nám spíše o modernizaci grafiky a samozřejmě také o již zmíněné zrychlení. Ať už jde o použité styly či grafické prvky, vždy jsme se snažili dosáhnout toho, abyste se při čtení jednotlivých odstavců dobře cítili. Redesign nám dal celkem zabrat, dokonce jsme už měli hotový zcela jiný vzhled, ale po diskuzi s UX designéry a dalšími odborníky jsme se nakonec rozhodli jej nevyužít. Grafika sice vypadala skvěle, ale něco tomu pořád chybělo. Chtěli jsme, abyste podle barevné palety vždy jasně věděli, že právě čtete SMARTmanii a věřím, že se nám to s novým designem povedlo.

Na vývoji původní šablony jsme dokonce začali pracovat už v květnu roku 2020, abychom ji v prosinci stejného roku odpískali a znovu se pustili do práce. Byla to zkušenost a rozhodně nám to pomohlo při návrhu designu, na který se právě koukáte. Oproti původní verzi se na pozadí stahují výrazně menší CSS soubory a méně je také JavaScriptu, aby byl web dostatečně svižný i na pomalejším internetovém připojení. Přesto s optimalizacemi nekončíme a chceme ještě dále zrychlovat.

Tmavý režim a spousta dalších novinek

Připravili jsme si pro vás také několik příjemných novinek. Tou nejvýraznější je tmavý režim, do kterého se lze přepnout skrze ikonku v hlavním menu. V případě, že tmavý režim používáte na počítači nebo telefonu, SMARTmania se vám do něj automaticky přepne. Další novinkou jsou tzv. nekonečné články – pokud si z domovské stránky nějaký otevřete, nemusíte se po jeho dočtení vracet zpět. Další dnešní (chronologicky řazené) články se vám rovnou automaticky načtou, abyste mohli nerušeně pokračovat ve čtení. Schválně si to vyzkoušejte :-)

Pro větší komfort při konzumaci obsahu jsme komentáře u článků oddělili na samostatnou stránku. Kompletně jsme přepsali engine pro vyhledávání. Ten vám po zadání textu ihned dynamicky servíruje výsledky. Pokud budete vyhledávat nějaké zařízení (telefony, chytré hodinky, fitness náramky…), zobrazí se vám ve výsledcích také karta z katalogu včetně informace o ceně. V případě, že k danému zařízení máme hotovou recenzi, objeví se vám ve výsledcích na první příčce. V další fázi vývoje chceme vyhledávání ještě vylepšit tak, abyste vždy našli ta nejrelevantnější data.

Na hlavní obrazovce stále najdete tři hlavní (zvýrazněné) články a dynamicky, například při různých velkých akcích či tiskových konferencích, budeme zobrazovat ještě další box s články vztaženými k určité události. Ještě do konce roku chceme přidat možnost skrytí (minimalizace) zvýrazněných článků na domovské obrazovce, což ocení zejména ti uživatelé, kteří při načtení budou chtít vidět ten nejaktuálnější obsah bez nutnosti skrolování.

Během příštího roku spustíme speciální sekci pro registrované uživatele, kterým budeme společně s našimi partnery nabízet exkluzivní slevové akce na nákup nových zařízení a dalšího příslušenství.

Každý den soutěž o hodnotné ceny

Při příležitosti spuštění nového webu jsme pro vás s vybranými partnery připravili několik soutěží, ve kterých budete moci vyhrát chytré telefony a další příslušenství. Už dnes ráno spustíme první soutěž o Samsung Galaxy A52 5G a bezdrátová sluchátka Galaxy Buds 2, ve středu budete moci soutěžit o Honor 50 se dvěma exkluzivními kryty z limitované edice Preciosa, které se běžně nedají koupit.

Ve čtvrtek pro vás máme nachystanou soutěž o zajímavé příslušenství od Mobil Pohotovosti a v pátek na vás čeká soutěž o Xiaomi 11T.

Na 24 hodin bez reklam

Pravděpodobně jste si všimli, že na webu aktuálně nejsou žádné reklamy. Rozhodli jsme se, že po dobu 24 hodin od publikace tohoto článku na SMARTmanii žádný reklamní obsah, na kterém je provoz tohoto webu zcela závislý, nebudeme zobrazovat. Třeba nám díky tomu někteří uživatelé AdBlocku dají šanci a přidají si nás do výjimek.

Našli jste chybu? Odměníme vás

I když jsme nový web důkladně testovali, určitě se objeví nějaké chyby, které bude potřeba opravit. Pokud byste na nějaký problém narazili, můžete nám jej nahlásit prostřednictvím speciálního formuláře. Z došlých reportů náhodně vybereme tři, kteří jako poděkování získají bezdrátová sluchátka. Formulář pro odeslání hlášení naleznete v tomto samostatném článku.

A na závěr si dovolím pár trochu více osobních řádků textu. Letos v létě tomu bylo 16 let, co na SMARTmanii vyšel první článek. Když jsem na začátku roku 2005, tehdy ještě při studiu na střední škole zakládal blog, na kterém vycházely recenze her pro operační systém Windows Mobile, ani ve snu mě nenapadlo, do jakých rozměrů web za tu dobu vyroste a jak moc ovlivní můj život. Když jsem během příprav tohoto článku díval do dnes už téměř historických statistik návštěvnosti za první rok provozu, na počítadle bylo něco přes 400 tisíc čtenářů a už tehdy to pro mě bylo neuvěřitelné číslo.

Dnes nás každý měsíc navštíví okolo jednoho milionu návštěvníků, díky kterým víme, že práce, kterou děláme, dává smysl. SMARTmania.cz je projekt, který spojuje neuvěřitelně velké množství lidí. Vždyť celá redakce včetně externistů aktuálně čítá přes 20 lidí a už teď víme, že příští rok budeme hledat další redakční posilu na plný úvazek.

Pro mě samotného je ale SMARTmania.cz především srdcová záležitost, která mi za ty roky nabídla obrovské možnosti realizace, a navíc jsem díky ní poznal spousty skvělých lidí.

Rád bych proto poděkoval všem, kteří se za ty roky na chodu webu či tvorbě obsahu nějakým způsobem podíleli – především našemu skvělému týmu redaktorů, obchodním partnerům a také mé tolerantní manželce. A obrovské poděkování patří i vám, čtenářům.