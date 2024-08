Sportovci prodávají exkluzivní skládačku od Samsungu na eBayi. Pořídíte ji už od 50 tisíc

Samsung obdaroval všechny olympijské sportovce exkluzivní edicí Galaxy Z Flip 6

Někteří na nic nečekali a hned se vydali jej zpeněžit na eBayi

Nejlevněji lze ihned pořídit za přibližně 50 tisíc korun, v aukci se nejnižší cena pohybuje okolo 30 tisíc

Ke každé velké sportovní akci neodmyslitelně patří také sponzoring, který zahrnuje nejen zviditelnění dané společnosti v průběhu události, ale často také různé benefity pro samotné sportovce. V případě právě probíhajících letních olympijských her v Paříži se jeden z významných sponzorů, jihokorejský gigant Samsung, vytasil se zvláště povedeným dárkem – speciální olympijskou edicí nejnovější skládačky Galaxy Z Flip 6. Jak se ale zdá, ne všichni sportovci si exkluzivního dárku od Samsungu, který nelze získat jinak, než účastí na olympiádě, dostatečně považují.

Někteří sportovci si dárku od Samsungu neváží

Jak na sociální síti X (dříve Twitter) upozornil novinář Arjun Koroth, někteří sportovci se rozhodli exkluzivní edici Galaxy Z Flip 6 obratem prodat na aukčním serveru eBay. V době psaní článku na serveru visí rovnou sedm nabídek, které se pohybují v rozmezí od 29 do 57 tisíc korun v případě aukcí, přičemž pokud byste si smartphone chtěli koupit okamžitě, je nejlevnější nabídka stanovena na 50 tisíc korun, přičemž jeden sportovec si svého zařízení cení až na téměř čtvrt milionu korun.

Z technického hlediska je olympijská edice Galaxy Z Flip 6 totožná s běžně prodávaným zařízením, snad s výjimkou několika exkluzivních tapet. Odlišnosti jsou pouze vizuálního charakteru – krabička je černá se zlatými akcenty, telefon je vyveden ve zlaté barvě a nechybí ani všudypřítomná loga olympiády a paralympiády. Ochranný kryt v balení je čirý, avšak je k němu dodáván plastový ochranný výlisek s gradientem olympijských barev. I když je speciální olympijská edice vizuálně poměrně povedená, jestli stojí za příplatek je na pováženou.

Na celou událost se dá nahlížet z několika různých úhlů. Pokud marketingové oddělení jihokorejského giganta předpokládalo, že všichni sportovci zahodí své telefony a budou hromadně používat jeho skládačku, bylo by velmi naivní. Vzhledem k tomu, že se jedná o dar, ke kterému se neváží žádné jiné povinnosti ze strany sportovců, lze jistě říci, že si se svým darem mohou dělat co chtějí, třeba jej i obratem prodat nebo někomu darovat. Na druhou stranu se ovšem dá také podotknout, že bez silných sponzorů by se olympijské hry konat nemohly, tudíž by sportovci mohli mít alespoň trochu úcty a zařízení prodat až nějakou dobu po skončení her a ne ještě v jejich průběhu.

