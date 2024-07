Olympiáda 2024 v Paříži: jak zdarma sledovat české sportovce online na mobilu?

Letní olympijské hry 2024 vypuknou již tento pátek

Již tento pátek vypuknou v 33. Letní olympijské hry 2024 v Paříži. Probíhat budou od 26. července do 11. srpna a soutěžit se bude ve 28 sportovních odvětvích, úplnou novinkou je pro LOH 2024 například breakdance. Nechybí klasiky jako atletika, fotbal či vodní sporty. Na letošní olympiádě se představí 206 zemí, česká výprava čítá 113 sportovců.

Olympiáda na České televizi

Česká televize je oficiální vysílací partner LOH 2024 v Paříži. Na obrazovkách ČT Sport a internetového portálu ČT Sport Plus tak budete moci sledovat všechna klání a zápasy českých sportovců na hrách. Například zahajovací ceremoniál v pátek od 19:30 můžete sledovat na obrazovkách ČT Sport v celé 4hodinové délce.

Kromě přímých přenosů a řady záznamů bude ČT Sport pravidelně každý den vysílat i tři programové segmenty, které vám přiblíží sportovní dění na LOH 2024. Půjde o ranní Studio Paříž, odpoledný Rychlý přehled a večerní program Hodina z Paříze, kde bude celý olympijský den shrnut během jedné hodiny.

Na webových stránkách sport.ceskatelevize.cz také najdete nonstop zpravodajský servis s články a novinkami nejen o českých sportovcích. Příběhy českých sportovců najdete také na oficiálních stránkách Českého olympijského týmu. Obligátní problém nastává ve chvíli, kdy budete chtít sledovat přenosy skrze ČT ze zahraničí – v tomto případě budete muset sáhnout po VPN.

Na celém území ČR můžete přenosy sledovat též přes aplikaci iVysílání také na mobilních zařízeních, tabletech anebo televizi bez připojení k pozemnímu vysílání.

Eurosport, Max

Absolutně největším partnerem LOH 2024 z hlediska vysílání a sportovních přenosů je společnost Warner Bros. Discovery. Ta vlastní televizní kanály Eurosport, na kterých bude odvysílána prakticky celá olympiáda, a to zhruba 830 hodin živých přenosů, vše v HD kvalitě. Půjde o tyto kanály:

Eurosport 1 a 2 – různé přenosy s českým komentářem

Eurosport 3 – především golf a tenis

Eurosport 4 – gymnastika

Eurosport 5 – fotbal

Eurosport 6 – basketbal

Eurosport 7 – bojové sporty

Eurosport 8 – házená

Eurosport 9 – volejbal

Všechny tyto televizní kanály jsou placené a můžete je získat prostřednictvím tarifů digitálních televizí. Například O2 zahrnuje výše zmíněné kanály do tarifů O2 TV Stříbrná a Zlatá (od 449 Kč měsíčně), Vodafone ve svém balíčku Sport (za 220 korun měsíčně) nabízí pouze Eurosport 1 a 2, stejně tak T-Mobile Magenta TV (od 299 Kč měsíčně).

Výhodou pro fanoušky streamovací platformy Max (Dříve HBO Max) je, že všechny přenosy budou i zpětně dostupné právě prostřednictvím této platformy. Zapálení diváci navíc budou moci díky Max sledovat simultánně i přenosy, na které nestačí ani 9 kanálu Eurosport. Max v tarifu Standard vychází na 219 Kč za měsíc.

Online reportáže a Livesport

Pokud vám z různých důvodů nevyhovuje televizní přenos, je zde možnost sledovat online reportáže a přepisy. Ty bude v průběhu olympiády nabízet celá řada sportovních webů, takže si stačí jen vybrat váš oblíbený a sledovat živý přepis událostí. Pro textové přepisy doporučíme například Onlajny.cz.

Jednou z možností je také skrz aplikaci Livesport, která vás na jakoukoliv důležitou událost upozorní dříve než klasický televizní přenos. Navíc Livesport nabízí také živý komentář, takže můžete být v obraze i přes sluchátka.

YouTube EURO 2024

Pokud dáváte přednost videoobsahu a nevadí vám se na důležitý sportovní momenty dívat ex post, určitě doporučujeme sledovat některé YouTube kanály. Zejména pak profil olympijské týmu České republiky, popřípadě také oficiální YouTube kanál olympiády jako takové, kde najdete i bohatý archiv nejdůležitějších momentů ze zimních i letních olympijských her z posledních let.

