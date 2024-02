Spekulace o iPhonu SE opět ožívají. Má vypadat jinak, než se původně očekávalo

Příští iPhone SE údajně znatelně omládne

Základem se stane iPhone Xr, avšak s několika odlišnostmi

Tou hlavní má být displej s výřezem Dynamic Island

Poslední generace iPhonu SE byla představena před dvěma lety a stále se prodává, přestože do současného jablečného portfolia příliš nezapadá. Design telefonu totiž vychází ze stařičkého iPhonu 8 z roku 2017, takže již notně zastaral – telefon má malý displej utopený v širokých rámečcích, domovské tlačítko na bradě, jeden fotoaparát a samozřejmě nabíjecí Lightning konektor.

Jaký bude příští iPhone SE?

Apple své nejlevnější telefony vždy stavěl na základech historických modelů, ovšem nyní se informátoři nemohou shodnout na tom, jaký minulý iPhone propůjčí příštímu iPhonu SE své tělo. Nejprve se hovořilo o iPhonu Xr, poté o iPhonu 14, nejnovější zvěsti hovoří o jakémsi hybridu hned několika jablečných telefonů najednou. Informátor Majin Bu zveřejnil na síti X neoficiální rendery, které ukazují, jak by měl podle aktuálního stavu vývoje příští iPhone SE vypadat.

Z obrázků a doprovodného textu vyplývá, že chystaný iPhone SE se dočká výrazného mezigeneračního omlazení. Telefon by měl mít díky nasazení 6,1″ obrazovky přibližně stejné proporce jako iPhone Xr, ovšem oproti němu prý Apple nepoužije široký výřez čelní kamery, ale modernější řešení Dynamic Island. V tuto chvíli ale není jasné, zda se v něm bude nacházet True Depth kamerka podporující technologii Face ID, nebo Apple z úsporných důvodů sáhne ke čtečce otisků prstů posazené na boku telefonu. Stejné řešení firma z Cupertina využívá u současných iPadů Air a Mini. Dalším úsporným opatřením má být použití pouze jednoho fotoaparátu.

Pokud se tato spekulace potvrdí, bylo by to vůbec poprvé, kdy by Apple u iPhonu SE nepoužil starší design, ale přišel by se zcela novým modelem. Otázkou však je, jaký příplatek by si za takové radikální omlazení účtoval. Současný iPhone SE startuje na 13 tisících korunách, ten připravovaný bude pravděpodobně dražší. Apple si ale musí pohlídat, aby cenou a výbavou „nelezl do zelí“ starším iPhonům, které jsou stále v prodeji.

Z tohoto důvodu stále nelze s jistotou říci, zda vůbec ještě nějaký další iPhone SE vůbec dorazí. Majin Bu sice optimisticky věří na premiéru v příštím roce, jeho dosavadní predikce ale neměly příliš vysokou přesnost.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?