SpaceX získala certifikaci pro pravidelné lety k ISS, první mise odstartuje v neděli

Jak si asi vzpomínáte, začátkem léta na Mezinárodní vesmírnou stanici poprvé v historii odletěla dvojice astronautů na palubě lodi Crew Dragon vynášené raketou Falcon 9. Astronauti na ISS strávili asi dva měsíce a v pořádku se vrátili na Zem. Od té doby běžel velký audit, v němž NASA vyhodnocovala veškerá získaná data a informace o misi Demo-2.

BREAKING: @NASA and @SpaceX have completed certification of #CrewDragon! I’m extremely proud to say we are returning regular human spaceflight launches to American soil on an American rocket and spacecraft. More: https://t.co/VGPPAtSll3 #LaunchAmerica pic.twitter.com/jUZx0BBPwb

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 10, 2020