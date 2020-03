Soutěž s PanzerGlass: vyhrajte prémiová tvrzená skla pro váš smartphone

Ve spolupráci se společností PanzerGlass jsme pro vás připravili soutěž o deset tvrzených skel PanzerGlass. Pokud to s ochranou svého smartphonu myslíte vážně, určitě byste investici do tvrzeného skla či ochranného obalu neměli podcenit. My vám nyní dáme možnost jedno vyhrát. Konkrétně soutěžíme o deset skel pro tyto telefony:

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Jak se do soutěže zapojit?

Stačí pouze správně odpovědět na připravené soutěžní otázky a doufat, že se štěstí usměje právě na vás. Výhru získá každá 20. správná odpověď, soutěž končí po vyčerpání deseti výher, tedy při dosažení 200. správných odpovědí.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem soutěže je společnost SMARTMania s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČ: 026 64 569, sp. zn.: C 222000 vedená u městského soudu v Praze jako provozovatel serveru SMARTmania.cz, (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěž se koná v termínu od 24. března 2020, 09:00 a končí po dosažení 200. správných odpovědí, nejpozději však 31. března 2020, 23:59.

3. Soutěže se mohou zúčastnit občané České republiky a osoby s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na území České republiky.

4. Šanci na výhru mají pouze ti soutěžící, kteří vyplní kontaktní údaje (jméno, příjmení a e-mail), správně odpoví na soutěžní otázky a potvrdí souhlas s pravidly soutěže.

5. Tvrzené sklo pro telefon (dle výběru v soutěžním formuláři) získá každá 20. správná odpověď. Soutěž končí po dosažení 200. správných odpovědí – celkem tedy vybereme deset výherců.

7. Každý výherce bude pořadatelem soutěže kontaktováni na uvedeném e-mailu za účelem získání adresy pro zaslání výhry, a to nejpozději do 48 hodin od skončení soutěže. Jméno výherce ve tvaru P. Novák (příklad) bude doplněno do závěru tohoto článku po skončení soutěže.

8. Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat duplicitní nebo podvodné záznamy.

9. Pořadatel soutěže se zavazuje, že údaje poskytnuté soutěžícími použije pouze pro vyhodnocení soutěže, a ne pro žádné jiné účely. Údaje, které získáme od výherce (jméno, příjmení, adresa a e-mail) budou využity pouze pro zaslání výhry.

10. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a cenu. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu a nelze ji vymáhat právní cestou.

11. V případě, že výherce na informační e-mail neodpoví do 48 hodin od jeho odeslání Pořadatelem, bude automaticky vybrán další výherce v pořadí a původnímu výherci nárok na výhru zaniká (tedy např. na místo výherce s 20. správnou odpovědí připadne výherce s pořadím 21.).

11. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti SMARTmania s.r.o., redaktoři serveru SMARTmania.cz a osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli.