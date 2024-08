Soubory od Googlu zřejmě dostanou podporu Circle to Search: AI vám prohledá dokumenty

Aplikace Soubory od Googlu možná brzy dostane novou vychytávku

Bude se jednat o zkratku na oblíbenou funkci Circle to Search, u nás známou pod názvem Zakroužkuj a vyhledej

Naznačuje to rozbor souborů nové verze aplikace

Aplikace Soubory od Googlu (Files by Google) nejspíš dostane při prohlížení obrázků novou zkratku na funkci Circle to Search, nebudete tak muset dlouze přidržet tlačítko Domů, jako to bylo nutné doposud a u všech ostatních použití této funkce.

Rozborka odhalila zajímavé novinky

Naznačují to alespoň experti ze serveru 9to5Google.com, kteří dekompilovali nejnovější verzi této aplikace, kterou Google nahrál do Obchodu Play. Po dekompilaci je totiž možné zahlédnout různé řádky kódu, které mohou naznačovat budoucí funkce, v tomto případě právě zkratku do Circle to Search.

Pravděpodobně to bude vypadat tak, že se při zobrazení obrázku na celou obrazovku ukáže nad stávajícím tlačítkem Upravit nová ikona, odkazující právě na již dříve zmiňovanou funkci. Google zatím testuje dvě možné podoby. První z nich je lupa s jiskrou umělé inteligence a druhou je rozpoznatelnější, klasické logo Google Lens. Samotná funkce Circle to Search totiž žádnou oficiální ikonu ani logo nemá.

AI souhrny pro každý soubor s textem

Kromě toho je v nejnovější betaverzi (1.4515.x) vidět, že Google přidal do své aplikace novou funkci „souhrnů generovaných pomocí umělé inteligence“, která se objeví po otevření jakéhokoliv souboru obsahujícího text a kterou je možné povolit v nastavení aplikace. S největší pravděpodobností za tímto účelem Google využívá svůj model umělé inteligence Gemini Nano.

Mějte ovšem na paměti, že Google tyto funkce může, ale také nemusí do finální veřejné verze dodat, a že se redakce 9to5Google.com mohla při interpretaci nových řádků kódu jednoduše zmýlit. Byla by to každopádně škoda, neboť již samotná funkce Circle to Search umí neskutečně šetřit čas a každé urychlení je v dnešní uspěchané době vždy vítaným vylepšením.