Sony prodlouží životnost baterie DualSense novou aktualizací. Má to ale háček

Ovladače od Sony mají nově možnost adaptivního dobíjení baterie

To je z dlouhodobého hlediska příznivé pro její životnost

Aktuálně je novinka dostupná pouze pro majitele novějších konzolí

Herní ovladač DualSense od Sony platí za jednu z nejpokročilejších herních periferií, především co se týče odezvy, kterou hráčům poskytuje. Vychytávky jako jsou lepší vibrace či adaptivní triggery nicméně spotřebovávají značné množství energie, s čímž souvisí také častější dobíjení integrovaného akumulátoru. To logicky snižuje její životnost, což se sice neprojeví hned, ale v průběhu času se budou vaše herní seance zkracovat, tedy pokud nepřistoupíte na to, že budete mít DualSense permanentně zapojený do elektřiny.

Nová aktualizace PS5 přináší řadu novinek

V Sony jsou si tohoto handicapu evidentně vědomi a pro hráče si přichystali malé překvapení v podobě aktualizace, která má za cíl chránit baterii v ovladači DualSense. Nově si totiž mohou uživatelé nastavit adaptivní dobíjení, které monitoruje a přizpůsobuje nabíjení ovladače ve chvíli, kdy je připojen ke konzoli skrze USB port. Funkce bude k dispozici pro ovladače DualSense a DualSense Edge, stejně jako pro ovladače PlayStation VR2 Sense či pro PlayStation Access. Nabíjení se upravuje na základě aktuálního stavu baterie, což má za úkol pomoci šetřit energii a prodloužit životnost baterie. Pokud není ovladač připojen, konzole krátce po spuštění klidového režimu přeruší napájení portu USB.

Ačkoli tato novinka zní skvěle, má to přeci jen jeden poměrně podstatný háček. Funkce adaptivního dobíjení ovladačů pro PlayStation 5 je dostupná pouze pro majitele aktuálních verzí konzole, tedy PlayStation 5 Slim a chystané PlayStation 5 Pro. Pokud vlastníte první generaci PlayStationu 5, bohužel musíte na tuto funkci zapomenout, alespoň tedy prozatím. Není totiž vyloučeno, že adaptivní dobíjení ovladačů první generace ještě někdy v budoucnu nedostane.

To ale není všechno, co s aktualizací přichází. Novinkou je také Welcome Hub, který uživatelům systému PS5 umožňuje přizpůsobit si widgety na domovské obrazovce a sledovat například úložiště konzole, úroveň nabití příslušenství a seznamy přátel. Sony uvádí, že se jedná o přepracovanou verzi karty Explore, která byla k dispozici pouze v USA, a ode dneška bude k dispozici „vybraným hráčům“ v tomto regionu, než se v příštích týdnech rozšíří celosvětově.

Mezi další funkce v rámci posledního updatu patří možnost vytvářet personalizované 3D zvukové profily pro sluchátka a přizpůsobení Remote Play, které pomáhá spravovat přístupová oprávnění pro jednotlivé uživatele. Sony také rozšiřuje pozvánky ke skupinovému hlasovému chatu, aby je bylo možné sdílet napříč aplikacemi pro zasílání zpráv a sociálními sítěmi, což uživatelům umožní chatovat s hráči, kteří nejsou na seznamu jejich přátel. Kromě aktualizace adaptivního nabíjení budou všechny nové funkce dostupné pro všechny modely PlayStation 5.