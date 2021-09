Sony chystá herní show. Už příští týden odhalí budoucnost PlayStationu

Od poslední obsahově rozsáhlejší prezentace her pro PlayStation 5 uběhl téměř celý jeden rok, což se v posledních měsících podepsalo nejen na trpělivosti některých fanoušků, ale také na přibývajících náznacích a únicích, některých pravdivějších než jiných.

Avšak konec spekulacím. Společnost Sony oficiálně oznámila digitální přehlídku PlayStation Showcase 2021, která se uskuteční 9. září 22.00 našeho času. Fanoušci se mohou těšit na vysílání se 40minutovou stopáží, které nabídne „pohled do budoucnosti PS5,“ jak se píše na oficiálním PlayStation blogu.

Prezentace se bude točit nejen kolem titulů, které zamíří na letošní předvánoční trh, ale zároveň nabídne pohled na některé projekty, jejichž datum vydání je zasazeno hlouběji do budoucnosti, roku 2022 a třeba i dál. Prezentovat se budou hry přímo od PlayStation Studios, ale také od studií třetích stran, od největších produkcí až po nezávislou tvorbu.

Co se týče konkrétních titulů, na ty si budeme muset počkat až do příštího čtvrtka. Pravděpodobně však dojde například na Deathloop či režisérskou edici Death Stranding, tedy na hry, které nemají daleko do vydání.

Fanoušci by se také mohli dozvědět něco nového o pokračování God of War či projektech studia Naughty Dog. Necháme se překvapit.

Tím však výčet zářijových herních konferencí nekončí. Už v pátek 17. září (ve 21.00) se totiž o slovo přihlásí vydavatel THQNordic, který v posledních letech zaujal zejména skupováním celé řady herních studií. Společnost slibuje novinky k představeným hrám (např. Elex II či Expeditions: Rome) i šest zbrusu nových oznámení. Přislíbeny jsou „návraty legendárních sérií i pokračování oblíbených her.“

To celebrate our 10th anniversary, we are throwing a digital party!

Join us for the first, official THQ Nordic digital showcase event on September 17th at 9 pm CEST / 12 PM PST / 8 PM BST / 10 PM MSK on YouTube, Twitch, and Steam. pic.twitter.com/V6PG3Y7k4d

— THQ Nordic (@THQNordic) September 2, 2021