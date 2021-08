Co ukázal Xbox na gamescomu: dechberoucí Forza Horizon 5 i bobtnající Game Pass

Herní veletrh gamescom sice oficiálně začíná až dnes, nicméně už včera ve večerních hodinách Microsoft odvysílal svou digitální prezentaci. Lidé z marketingového oddělení Xboxu sice před začátkem akce na sociálních sítích krotili fanouškovská očekávaní, i přesto došlo k představení zajímavých novinek, které potěší nejen majitele předplatného Game Pass.

xCloud pro Xbox

Nehovořilo se pouze o hrách, a tak se ke slovu dostala i streamovací služka xCloud. Ta se ještě v letošní předvánoční sezóně dočká oficiální integrace do konzolí Xbox One a Xbox Series X/S. Majitelé zmíněných konzolí se tak budou moci pustit do hraní ještě před úplným stažením hry.

Xbox Cloud Gaming coming to Xbox Series X|S and Xbox One

Game Pass rozšíří hry od Humble Games

V posledních letech se stalo dobrým zvykem, že na tiskových konferencích Xboxu dochází k oznámení nových titulů, které rozšíří nabídku předplatitelské služby Game Pass. A letošní gamescom nebyl výjimkou. Předplatitelé se tak mohou těšit například na rozsáhlý katalog nadcházejících her od vydavatelství Humble Games, které se specializuje na menší produkci od nezávislých tvůrců.

Humble Games - Day One with Xbox Game Pass

Dechberoucí Forza

V nových ukázkách se prezentovala očekávaná závodní arkáda Forza Horizon 5. Níže si můžete prohlédnout osm minut úchvatných záběrů přímo z hraní, kterým vévodí nezaměnitelný Ford Bronco. Hra vychází 9. listopadu na PC a konzole Xbox.

Forza Horizon 5 Official Initial Drive Trailer

Co nového (nejen) ve Flight Simulátoru?

Tvůrci Flight Simulátoru přiblížili chystané aktualizace. Fanoušky virtuálního letectví jistě potěší nový závodní režim, balíček historických letadel či vylepšená mapa Německa, Švýcarska a Rakouska.

Microsoft Flight Simulator: Germany, Austria, Switzerland World Update Teaser - gamescom 2021

Do State of Decay 2, survival hry s nemrtvými, přibude kompletně přepracovaná mapa z prvního dílu – Trumbull Valley. Hráči se mohou těšit na nové postavy, unikátní zbraně i vybavení.

State of Decay 2: Homecoming Trailer - gamescom 2021

Studio inXile oznámilo poslední příběhové rozšíření pro PRG Wasteland 3 s názvem Cult of the Holy Detonation.

Wasteland 3: Cult of the Holy Detonation - DLC Announce Teaser

Dying Light 2

Prezentace se nevěnovala pouze produkci interních studií, ale došlo i na hry třetích stran. Konkrétně jsme se dočkali nové ukázky z očekávané zombie akce Dying Light 2, v níž nás tvůrci lákají na dvojnásobek parkourových pohybů ve srovnání s prvním dílem a na nekonečné zástupy nemrtvých. Hra vychází 7. prosince.

Dying Light 2 Stay Human - Decide the Fate of the City - Gameplay Trailer

Stray Blade

Dále došlo k oznámení nového RPG Stray Blade, které láká fanoušky na intenzivní souboje a dobrodružné prozkoumávání. Hra dorazí na Xbox Series X/S v průběhu příštího roku.

Stray Blade Reveal Trailer

The Gunk

Novým trailerem – první gameplay ukázkou – se připomněla také očekávaná hra The Gunk od nezávislého studia Thunderful (tvůrců série SteamWorld). Tvůrci slibují poutavý příběh i prozkoumávání tajemného sci-fi prostředí. Hra vyjde v průběhu letošního prosince na PC a Xbox.