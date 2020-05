Sonos Arc je prémiový soundbar s ještě prémiovější cenou

Kalifornská společnost Sonos právě odhalila svůj nový a nejlépe vybavený soundbar. Sonos Arc má díky jedenácti integrovaným reproduktorům lákat na špičkový zvuk s podporou Dolby Atmos. V nabídce společnosti už najdeme soundbar Sonos Beam, který jsme nedávno testovali, nicméně jeho cena je oproti Arcu poloviční.

Z jedenácti reproduktorů dva směřují směrem nahoru, což má za následek vytváření prostorového 3D zvuku. Podle produktových materiálů od výrobce má Arc za cíl do vašeho obývacího pokoje servírovat zvuk v kino kvalitě. Pokročilé technologie a inovace od Sonosu se pak starají o co nejlepší reprodukci zvuku, a to buď ve stereo, Dolby Audio 5.1 či s již zmíněným Dolby Atmos.

Obr se špičkovým zvukem

Na ladění zvuku se v případě Arcu podíleli Giles Martin, který je několikanásobným vítězem cen Grammy, a Chris Jenkins, trojnásobný držitel Oscara, který se podílel na hudebním doprovodu k více než 150 filmům včetně Mad Maxe: Fury Road.

Všechny reproduktory společnosti Sonos spolu komunikují bezdrátově a jinak tomu není ani v případě Sonosu Arc. Na zadní straně kromě HDMI najdeme ethernetový port pro případ, že byste jej do sítě chtěli připojit kabelem (reproduktory si pak mezi sebou vytvoří vlastní bezdrátovou síť, aby nedocházelo k zahlcování vaší domácí Wi-Fi).

I v tomto případě byl při navrhování velký důraz kladen na design a dle mého názoru se výrobci velice povedl. Soundbar je vyrobený z odolného matného plastu s oválným 360° designem. Na jeho těle najdete celkem 76 000 malých otvorů. Na přední straně kromě loga výrobce najdete i čtveřici stavových diod, jejichž svítivost se automaticky upravuje podle světelných podmínek v místnosti. Nemusíte se tedy bát, že by vám v noci nějak výrazně svítily.

Prodávat se bude v krémově bílé a černé barvě. Položit jej můžete buď na televizní stojek, případně je možné jej připevnit na zeď, nicméně nástěnný držák je nutné extra dokoupit.

Červnové tornádo pro vaši peněženku

Na českém trhu se Sonos Arc začne prodávat od 10. června za doporučenou koncovou cenu 24 990 Kč včetně DPH, což je částka velmi sebevědomá a jasně ukazuje, že tenhle prémiový soundbar nebude pro každého. Předobjednávky budou u vybraných prodejců spuštěny od 12. května.

Spousta z vás si určitě po přečtení předchozích řádků řekne, že Sonos se svým zvukovým systémem nemůže konkurovat profesionálním reprosoustavám za desítky tisíc korun. Nicméně to už je tak trochu míchání jablek s hruškami. Sonos se totiž nesnaží konkurovat těmto řešením – jeho síla tkví nejen ve skvěle naladěném zvuku, ale také v multi-room využití, bezdrátovém propojení a vzájemné komunikaci jednotlivých reproduktorů, které si můžete libovolně přidávat.

Mít totiž doma pouze jeden reproduktor od Sonosu je tak trochu zbytečnost. Ovládání zajišťuje přehledná mobilní i desktopová aplikace, která se navíc v případě smartphonů v červnu dočká zbrusu nové verze.