Snapdragon nebo Exynos? Máme nové informace o procesorech v Galaxy S25

V lednu dorazí nová generace vlajkových smartphonů od Samsungu. Řadu Galaxy S25 budou zpočátku opět tvořit tři samostatné modely – základní Galaxy S25, větší S25+ a vrcholný S25 Ultra, později by se k nim ještě měla přidat speciální varianta Galaxy S25 Slim. V tomto týdnu se na internetu objevily nové informace o jejich čipsetech, a také o datu odhalení.

V tomto týdnu se objevila informace, že datum odhalení je stanoveno už na 5. ledna, avšak tento termín nepovažujeme za příliš pravděpodobný – korejský gigant zřejmě v tento den pouze rozdá vietnamským účastníkům průzkumu slevové kupony na nákup nového telefonu. Mnohem pravděpodobněji se jeví druhý únik z tohoto týdne, podle kterého Samsung odhalí své příští vlajkové telefony 22. ledna. Tvrdí to informátor Max Jambor, který má obvykle velmi přesné informace.

Na síti X se rovněž objevila další informace o tom, jaké procesory budou smartphony řady Galaxy S25 pohánět. Opět za ní stojí informátor Ice Universe, který je přesvědčen o tom, že všechny varianty na všech trzích bude pohánět pouze a jen Snapdragon 8 Elite.

I reiterate that all versions of the Galaxy S25 series in the world adopt Snapdragon 8 Elite, and will not adopt Exynos.

