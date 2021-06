Snapdragon 888 Pro v přípravě. Huawei by mohl vytáhnout trn z paty

Na poli mobilních čipsetů se toho v poslední době příliš mnoho neděje, především vinou koronavirové pandemie. Výjimkou je společnost Qualcomm, která v posledních letech přijala za svou tradici, že svůj nejvýkonnější čipset pravidelně po půl roce obmění. Spekulace se tentokrát týkají Snapdragonu 888, který by měl dostat přídomek Pro.

Ačkoli Pro v názvu odkazuje na lépe vybavenou variantu, podle uniklých informací má tato varianta disponovat pouze 4G konektivitou, což je z hlediska pohledu do budoucnosti krokem zpět. Podle leakera Digital Chat Station dostane nová varianta Snapdragonu 888 označení SM8350 a ubude mu právě podpora sítí 5. generace, nicméně takt čipsetu má být vyšší.

Z toho by mohl teoreticky profitovat Huawei, který do svých telefonů nemůže nasazovat čipsety osazené modemy s podporou 5G, varianta s LTE by ovšem zákaz obešla. Pro nadcházející řadu Huawei P50 by výkonný čipset od Qualcommu byl jistě vítanou posilou.

Aby spekulací nebylo málo, jiní leakeři hovoří o chystaném čipsetu Snapdragon 888 Plus, jenž má být přetaktovanou verzí 888, ovšem tentokrát s podporou sítí 5. generace. Jestli se Qualcomm k některé z těchto variant odhodlá, nebo jsou informace čínských leakerů mylné, ukáže až čas.