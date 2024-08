Snapdragon 8 Gen 4 v benchmarku! Skok ve výkonu bude znatelný

Chystaný Snapdragon 8 Gen 4 bude pořádné dělo

Podle benchmarku naroste procesorový výkon o třetinu

Qualcomm zřejmě použije netradiční konfiguraci procesorových jader

Letos na podzim se odehraje tradiční výroční summit společnosti Qualcomm, na které americký čipový gigant představí spoustu novinek, především pak zbrusu nový mobilní čipset pro příští generaci vlajkových smartphonů. Stejně jako v minulých letech můžeme očekávat vylepšení na všech frontách, což ostatně podtrhuje i první záznam v benchmarku Geekbench.

O třetinu rychlejší procesor

Chystaný Snapdragon 8 Gen 4 by se měl od svých předchůdců poměrně znatelně lišit. Qualcomm u něj údajně použije nová procesorová jádra od startupu Nuvia, jehož je od roku 2021 majitelem. Obě firmy již slaví společný úspěch díky počítačovým procesorům Snapdragon X Elite a X Plus, nyní by se měla jejich spolupráce pozitivně odrazit i na čipech pro smartphony.

Připravovaný Snapdragon 8 Gen 4 by měl podle benchmarku Geekbench dostat nové složení procesorové jednotky, a to v neobvyklé konfiguraci 2+6, tedy se dvěma supervýkonnými a šesti výkonnými jádry, přičemž takty jader mají dosahovat 4,09 a 2,78 GHz. Pro srovnání, loňský Snapdragon 8 Gen 3 měl procesorovou jednotku poskládanou ještě divočeji – 1+3+2+2 s takty pohybujícími se mezi 3,3 a 2,3 GHz.

Je tedy patrné, že Snapdragon 8 Gen 4 přijde s výrazně výkonnější procesorovou jednotkou, což Geekbench vyjádřil i číselně – 2 884 bodů ve výkonu jednoho jádra a 8 840 bodů při zapojení všech jader. Ve srovnání se Snapdragonem 8 Gen 3 je to nárůst o 30, respektive 35 procent. A je možné, že výsledný skok bude ještě vyšší – test byl totiž proveden na předprodukčním, a tedy ještě nevyladěném vzorku. V jakém zařízení byl čipset osazen, v tuto chvíli nevíme, benchmark akorát prozradil, že jej poháněl zatím ještě nehotový Android 15.

Snapdragon 8 Gen 4 si ale nepolepší pouze v procesorovém výkonu, očekáváme vylepšení i na straně grafického čipu a neurální jednotky. Očekáváme i vylepšený obrazový senzor, podporu modernějších kodeků a standardů bezdrátové komunikace apod. Čipset by rovněž mohl díky novějšímu 3nm výrobnímu procesu od TSMC nabídnout lepší hospodaření s energií.

Vůbec prvním smartphonem s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 má být Xiaomi 15, jehož premiéra by se měla odehrát krátce po summitu Qualommu.