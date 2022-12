Smutná zpráva pro fanoušky Crash Bandicoot: On the Run. Od února už si nezahrajete

Mobilní hru Crash Bandicoot: On the Run! čeká příští rok nemilá událost

Už 16. února 2023 budou vypnuty servery, takže nepůjde ani spustit

Veškerá pozornost se upíná na nový plnohodnotný přírůstek

Mít velké plány není na škodu, nicméně občas se také stane, že to zkrátka nevyjde. Své by o tom mohla vyprávět mobilní adaptace slavného Crashe Bandicoota s podtitulem On the Run. Tato nekonečná běhačka se objevila před necelými dvěma lety, přesněji v březnu 2021, a i přes velké plány, které s ní vývojáři jistě měli, se namísto toho dočká smutného konce.

Už od 18. prosince nelze ve hře nakupovat různá vylepšení, přičemž servery budou definitivně vypnuty 16. února příštího roku. Nejdůležitější je, že s ukončením provozu serverů již nepůjde hru ani spustit. Ačkoli je tato virtuální poprava legendárního zmutovaného vačnatce jistě velkou ztrátou, herní studio se rozhodlo napnout veškeré marketingové síly směrem k plnohodnotnému přírůstku do série.

Tím je kompetitivní bojovka pro osm hráčů s názvem Crash Team Rumble, kterou bude mít na starosti studio Toys for Bob. To stojí také za úspěšným čtvrtým dílem, který se i přes původní skepsi líbil nejen kritikům, ale také samotným hráčům. Crash Team Rumble uvidíme na konzolích PlayStation 4/5 a Xboxu One/Series X/Series S někdy v příštím roce.