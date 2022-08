Smartphone netřeba. Aplikace WhatsApp pro Windows dostala příjemné vylepšení

Pryč jsou doby, kdy jste mohli WhatsApp provozovat pouze na jednom místě. Už nějakou dobu lze k primárnímu účtu na smartphonu přidat několik spřátelených zařízení, na nichž služba funguje stejně jako na primárním. Dosud bylo nutné, aby bylo to primární připojené k internetu, avšak nyní tato povinnost odpadá – minimálně tedy na počítačích s Windows.

Oh wow, the new version of WhatsApp is now out of beta. It's a modern Windows app which replaces the old electron/web version. You can receive messages without the app being turned on, and you don't need to be connected to a phone.

Download: https://t.co/10uMAH7SHI pic.twitter.com/6Xh1KKqsh0

— Daniel 🇨🇦 (@kid_jenius) August 16, 2022