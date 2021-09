Škodí úniky technologickému průmyslu? Nová studie tvrdí pravý opak

Úniky informací o produktech a službách před jejich odhalením představují pro firmy poměrně vážný problém. Vynášení utajovaných informací není pro společnosti dobrou vizitkou, nicméně někdy mohou uniklé informace pomoci zvýšit zájem o samotný produkt. Jedním z mnoha příkladů, kdy jsme o nepředstavených produktech věděli první poslední, byly ohebné smartphony a hodinky od Samsungu, které výrobce představil v rámci akce Unpacked.

Jak vyplývá z analýzy společnosti Newton Media, více než čtvrtina zpráv, které se objevily na internetu před tímto datem, obsahovala „tajné“ detaily o technické výbavě produktů. Studie se zaměřila na zprávy o představovaných zařízeních zveřejněných zahraničními médii v období od 1. ledna 2021 do okamžiku zahájení prezentace Galaxy Unpacked. Sledovala hlavně výskyt konkrétních informací o výbavě zařízení, přičemž vybírala zprávy obsahující zmínky o jazykově neutrálním vybavení telefonů, jako je chipset, operační systém nebo typ displeje.

„Právě technické detaily představují kromě počítačem vytvořených vizualizací nejčastější typ leaků,“ říká Daniel Weidenhoffer, analytik Newton Media. „Napsat tweet o tom, jak se těší na nové Galaxy Watch 4, může kdokoli, ale trefit detaily, že např. pojedou na chipsetu Exynos W920 a budou vybaveny operačním systémem Wear OS s nadstavbou One UI Watch 3, už je trochu podezřele dobrý odhad,“ doplňuje Weidenhoffer.

Vliv úniků informací na medializaci není zanedbatelný

Čtveřice novinek Samsung Galaxy byla porovnána s novinkami firmy Xiaomi, která 10. srpna, tedy o den dříve než Samsung, představila produkty Mi MIX 4 a Mi Pad 5. Podíl zpráv, které obsahovaly konkrétní technické detaily, byl u obou rivalů vyrovnaný. U produktů Galaxy činil 24 % a u Xiaomi Mi 28 %.

Ve srovnání medializace, tedy jak často se o novinkách psalo v sedmi měsících před odhalením a v týdnu bezprostředně po něm, vítězí na plné čáře Samsung. Porovnáme-li medializaci Galaxy Z Flip 3 a Xiaomi Mi MIX 4, tak produkt Samsungu dosáhl na internetu trojnásobného počtu zmínek než jeho čínský rival. To znamená, že i počet zpráv obsahujících leaky, byl u této novinky Samsung Galaxy stejně jako u ostatních produktů značky násobně vyšší než u novinek Xiaomi.

Pokud by si chtěl Samsung na autory leaků skutečně došlápnout, neměl by pro něj být velký problém vytipovat ty pravé kandidáty. Každý z dvanácti nejaktivnějších webových autorů stihl o novinkách Galaxy ještě před jejich premiérou uveřejnit v průměru 110 příspěvků. Zatímco v celkové medializaci novinek Galaxy se tyto uniklé specifikace vyskytovaly přibližně ve čtvrtině zpráv, u TOP dvanáctky autorů to bylo v průměru 48 %. U některých autorů se uvedený podíl blížil dokonce 60 procentům.

„Nabízí se interpretace, že mezi leaky a celkovou medializací existuje přímá úměra, kdy každý leak na sebe naváže určitý počet zpráv. K čím většímu počtu leaků dojde, tím víc je pak o produktu slyšet,“ vysvětluje Weidenhoffer a dodává: „Leaky nejenže neškodí brandu, ale naopak pomáhají stimulovat zájem nadšenců, pro které je Samsung Galaxy lovebrand a srdcovka. Jejich prostřednictvím jsou zviditelňovány novinky mezi širokou veřejností, což výrazně sníží výdaje na propagaci.“

Pokud se výzkum potvrdí, poškodí konec leakerů samotné technologické giganty

Vzhledem k tomu, že jsou autoři leaků rozptýleni po celém světě, bude snaha postihnout ty nejaktivnější či nejvlivnější z nich klást enormní nároky na služby odborníků orientujících se v diametrálně odlišných právních systémech od Evropy a USA přes Čínu po exotické ostrovy v Karibiku. Pokud je hypotéza o prospěšnosti leaků zvyšujících popularitu produktů pravdivá, budou připravované právní kroky proti jejich autorům škodlivé. Postihnou totiž osoby, které vlastně dělají produktům výrobců reklamu zdarma.

Na druhou stranu, zveřejňování dosud nepředstavených informací s sebou přináší překažení jakéhokoliv překvapení ze strany koncového uživatele. Bývá totiž železným pravidlem, že prakticky jakýkoliv telefon či produkt z technologického světa je pomocí leaků odhalen ještě před svou oficiální premiérou. Jediné, co se za poslední dobu povedlo ututlat, byla premiéra humanoidního robota od Tesly, i když tam zase nebylo příliš co odalovat, protože ani samotná Tesla reálný produkt neukázala – Elon Musk o robotovi pouze hovořil v poměrně obecné rovině.