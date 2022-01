„Skládačky“ od Samsungu slaví úspěch. Loni se jich prodalo 4× více než předloni

Samsung má se svými ohebnými smartphony nebývalý úspěch. Korejský gigant na ně dokáže lákat čím dál více uživatelů a rok co rok jich prodá větší množství. I když zatím neznáme absolutní čísla, Samsung se pochlubil, že jejich prodeje meziročně narostly čtyřikrát. Tím překvapil analytické společnosti, které očekávaly „pouze“ trojnásobný nárůst.

Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 překonávají očekávání

Samsung se pochlubil, že pouhý měsíc po uvedení překonaly smartphony Galaxy Z Fold 3 a Flip 3 kumulativní prodeje všech ohebných zařízení v roce 2020. Samsung Galaxy Z Flip 3 například nalákal o 150 procent více přeběhlíků od jiné značky než Galaxy Note 20 a o 140 procent více přeběhlíků než Galaxy S21.

Galaxy Z Flip 3 je prodejně úspěšnější než jeho větší ohebný kolega, neboť je kompaktnější a dostupnější; na korejském trhu se dokonce stal ve třetím letošním kvartálu nejprodávanějším smartphonem vůbec.

Samsung si s ohebnými zařízeními věří i nadále a predikuje, že do roku 2023 se trh s nimi zdesetinásobí. Z tohoto důvodu korejský gigant investuje obrovské prostředky do vývoje a výzkumu, aby se nenechal dohnat konkurencí; například nedávno uvedené smartphony Oppo Find N a Huawei P50 Pocket dokazují, že usnout na vavřínech by se Samsungu nemuselo vyplatit.