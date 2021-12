Huawei P50 Pocket: prémiový šperk s ohebným displejem

Společnost Huawei stihla ještě před Štědrým dnem představit svůj vůbec první smartphone véčkové konstrukce s ohebným displejem. Zatímco modelová řada skládacích smartphonů Mate X je určena především do rukou produktivních manažerů, právě odhalený Huawei P50 Pocket najde své místo v dámských kabelkách. Jedná se totiž o produkt na pomezí mezi smartphonem a šperkem.

Čerstvá novinka sice svým označením odkazuje na letní řadu smartphonů Huawei P50, ovšem designově s ní souzní jen částečně. Zádům sice rovněž vévodí dvojice kruhů, ovšem ještě více zaujme speciální 3D reliéf vyvedený do skla – v bílé barvě má připomínat diamanty, v prémiové zlaté edici od návrhářky Iris Van Herpenpak strukturu listů. Pro pány bude existovat ještě obyčejnější černá varianta bez reliéfu.

Rámeček telefonu je kovový a při zavření k sobě obě poloviny dokonale doléhají. Telefon má v zavřeném stavu tloušťku 15,2 mm (v otevřeném 7,2 mm) a váží 190 gramů. Zvýšenou odolností se ale Huawei na rozdíl od Samsungu Galaxy Z Flip 3 nechlubí.

Na zádech se nacházejí dva rozměrné kruhy. Ten horní je vystouplý a nacházejí se v něm čočky fotoaparátu, ten spodní je pak mírně zapuštěný a obsahuje kruhový 1“ displej. Pro něj má Huawei široké možnosti využití – umí zobrazit čas, datum, zpozornění, umí sloužit jako hledáček fotoaparátu, podporuje widgety aplikací (i třetích stran), lze skrze něj ovládat fotoaparát, hudební přehrávač apod. Možností je spousta a ve velkém množství situací nebude nutné sahat k otvírání telefonu.

Když ale otevření neodoláte, vykoukne na vás rozměrný 6,9“ OLED displej s Full HD+ rozlišením, poměrem stran 21:9, rozlišením 1 188 × 2 790 pixelů a zvýšenou obnovovací frekvencí 120 Hz (dotyková vrstva sampluje ve frekvenci 300 Hz). Zobrazovač dokáže zobrazit přes 1 miliardu barev, podporován je široký gamut DCI-P3. Nahoře uprostřed se nachází otvor pro selfie kamerku (parametry zatím neznáme).

V horním kruhovém otvoru na zádech se nachází sestava tří fotoaparátů s následující konfigurací:

Nepotvrdily se tak spekulace, že Huawei P50 Pocket bude prvním véčkem s teleobjektivem, ovšem i s posledním členem sestavy si užijete spoustu legrace – Huawei slibuje vylepšenou reprodukci obrazu a schopnost zachytit i ty nejjemnější detaily, včetně těch, které nejsou vidět pouhým okem. Tato kamerka také zprostředkuje režim ultraspektrální flourescenční fotografie, díky němuž například zjistíte, zda jste si nanesli opalovací krém na celou plochu obličeje.

