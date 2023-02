Skládačka OnePlus dorazí ve stejný termín jako ohebné Samsungy. Co o ni víme?

Ohebný smartphone od OnePlus bude nejspíše konkurentem pro Galaxy Z Fold

Jednou z indicií je odlišné rozlišení oproti Oppo Find N2

Veřejnosti se má představit už ve 3. kvartále letošního roku

Ohebné telefony jsou fenoménem posledních několika let a téměř každý výrobce chytrých telefonů by rád měl alespoň jeden model ve svém portfoliu. To platí také o čínské značce OnePlus, která si vybudovala svou pověst jako „zabiják vlajkových lodí“, v případě ohebných zařízení ale zatím čekáme na zástupce této populární značky. Představení první skládačky je ovšem jen otázkou času, alespoň podle posledních zákulisních informací od Digital Chat Station.

Tento známý leaker ze sociální sítě Weibo vypustil do světa informaci, že OnePlus chystá představit svou skládačku ve 3. kvartále letošního roku, tedy přibližně ve stejnou dobu, v jakou každoročně přichází na trh nové ohebné telefony z díly jihokorejské společnosti Samsung. Kromě možného období, kdy by se skládací novinka od OnePlus mohla představit veřejnosti, zmínil leaker také informaci o velkém displeji s rozlišením 2K.

To by naznačovalo, že OnePlus chystá spíše konkurenci pro větší telefony typu Galaxy Z Fold, než pro kompaktnější véčka ve stylu Galaxy Z Flip. Otazník také visí nad možnou podobností s Oppo Find N2, který by byl stájovým kolegou modelu od OnePlus. Vzhledem k jinému rozlišení, než jakým disponuje smartphone od Oppo je pravděpodobné, že v případě dceřiné společnosti nepůjde jen o rebranding pro západní trhy.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?