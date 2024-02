Skládací Pixel Fold 2 citelně naroste. Takhle bude vypadat

První generaci ohebného smartphonu Pixel Fold provázel komplikovaný vznik – Google tento projekt v průběhu vývoje několikrát uložil k ledu a poté zase oživil. Nakonec jsme se jej dočkali loni v květnu, a i když se na něm délka vývoje lehce podepsala (například na tloušťce rámečků vnitřního displeje), dočkal se vlídného přijetí. Své publikum si získal mimo jiné příjemným designem, odladěným systémem a skvělým fotoaparátem. Nelze se tedy divit, že v Googlu aktivně pracují na jeho nástupci.

Jak bude druhá generace Pixel Foldu vypadat, vyplavalo na povrch před nedávnem – na internetu se totiž objevila první fotografie prototypu. Nyní se nám dostávají do rukou neoficiální 3D CAD rendery založené na reálných rozměrech, které ukazují významné mezigenerační změny. Pravost designu následně na sociální síti X potvrdil i jeden ze zahraničních vývojářů, který měl již možnost osahat si předprodukční verzi Foldu 2.

Letošní Pixel Fold má být oproti svému předchůdci výrazně větší, přesněji tedy na výšku. Fyzické rozměry mají být 155,2 × 77,1 × 10,54 mm, přitom u loňské generace se dalo naměřit 139 × 79,5 × 12,1 mm. Pohodlnějšímu úchopu v zavřeném stavu napomůže užší tělo i menší tloušťka, která bude jenom lehce převyšovat 1 cm.

I've held this device in my hand and this is 100% accurate. https://t.co/XhkaI3mE80

