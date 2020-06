Siri, zastavila mě policie. Tahle hlasová zkratka teď v USA boří žebříčky stažení

S tím, jak se po USA rozšiřují protesty proti rasově motivované policejní brutalitě, se na internetu objevují videa pořízená mobilními zařízeními, která mohou pomoci identifikovat profesní pochybení policie. Takový důkaz není užitečný jen při demonstracích, ale i během rutinních kontaktů s příslušníky zákona. Z tohoto důvodu je možné využívat nové hlasové zkratky ve změní „I’m getting pulled over“ (zastavuje mě policie), která funguje vlastně jako policejní kamera nošená na těle.

Nepředpokládám, že by to někdo v České republice využil, nicméně v USA stačí po stažení této zkratky vyslovit větu „Hey, Siri, I’m getting pulled over“, čímž se spustí série událostí. Telefon ztmavne, přestane hrát hudba a přední kamerka spustí nahrávání. Zkratka také umožňuje poslat současnou polohu uživatele a kopii videa nouzovému kontaktu, což nicméně obnáší potvrzení několika vyskakujících zpráv.

Zkratku vytvořil Robert Petersen, který ji zveřejnil již v roce 2018. Od té doby ji aktualizuje a nové pozornosti se jí dostalo ve spojitosti s protesty, které vypukly v USA po zabití George Floyda americkou policií ve městě Minneapolis.

Apparently iphones have a police shortcut link and it does a bunch of things when you tell Siri you're pulled over…?

This is REALLY important if it's legit, all my iphone ppl need to watch this and share. pic.twitter.com/Dp7E3Uj2So

— DesiBAE aka Big Horchata (@sarcasticstyle) June 10, 2020