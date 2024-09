Siri s Apple Intelligence dorazí dříve, než se čekalo. Kdy přijde aktualizace?

Siri obohacená o umělou inteligenci dorazí na iPhony o něco dříve

Oproti plánované aktualizaci iOS 18.4 bychom se měli dočkat už s iOS 18.3

Ta by měla být k dispozici začátkem příštího roku

Minulý týden jsme se dočkali oficiálního uvedení nového operačního systému iOS 18. Ten sice přinesl pár příjemných změn, nicméně do revoluce měl bohužel daleko, především kvůli absenci umělé inteligence Apple Intelligence a vylepšené Siri. Gigant z Cupertina už dříve avizoval, že vychytávky přijdou až v rámci pozdějších aktualizací. Jak to nyní vypadá, nakonec se dočkáme ještě dříve, než jsme čekali.

Siri s Apple Intelligence dorazí začátkem příštího roku

Alespoň to tvrdí známý novinář Mark Gurman z Bloombergu v rámci svého pravidelného newsletteru Power On. Dle jeho informací přinese Apple Siri obohacenou o umělou inteligenci o něco málo dříve, avšak přesto to má jeden malý háček. Nepůjde totiž o plnohodnotné nasazení všech funkcí, ale o postupné uvolňování novinek v rámci dalších aktualizací, pravděpodobně ve chvílích, kdy budou připraveny pro uživatele. Nové Siri s některými AI funkcemi se máme dočkat už s příchodem iOS 18.3, tedy o jednu aktualizací dříve – Apple totiž počítal s uvedením až v iOS 18.4.

A kdy se iOS 18.3 dočkáme? Pokud se podíváme do minulosti, tak Apple mezi uživatele vypouštěl verzi iOS X.3 tradičně v prvním kvartále příštího roku. Nejbližší aktualizace je iOS 18.1, která je podle všeho už připravená a měla by se začít distribuovat v polovině příštího měsíce. Následující verze iOS 18.2 by k uživatelům poté mohla dorazit začátkem prosince. Očekávané verze iOS 18.3 se nejspíše dočkáme hned začátkem příštího roku v lednu, přičemž iOS 18.4 by na iPhony mohla zamířit už v březnu.

iOS 18.1 bude pro společnost odrazovým můstkem do kategorie umělé inteligence, protože funkce budou konečně dostupné široké veřejnosti, včetně nových nástrojů pro psaní, shrnutí a mnoha dalších funkcí rozprostřených po celém operačním systému. iOS 18.2 tyto funkce umělé inteligence dále vylepší a přinese také nové, včetně nového nástroje Image Playground, Genmoji, spolu s integrací ChatGPT a dalšími. Siri bude s ChatGPT integrována na začátku příštího roku, což je oproti pozdějšímu datu vítaná novinka. Stále to nicméně neznamená, že tyto novinky budou k dispozici na území Evropské unie – kdy se dočkáme na starém kontinentu je stále ve hvězdách.