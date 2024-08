ChatGPT zamíří do Siri a Apple Intelligence. Dočkáme se ještě letos

ChatGPT se do Siri dostane skutečně do konce roku

Tam, kde si Siri už neporadí, převezme štafetu ChatGPT

Zatím ale pořád pouze v angličtině a pro nové telefony

Šéf Applu Tim Cook oficiálně potvrdil, že ChatGPT bude do iOS 18 integrovaný do konce letošního roku. Zatím se tak pořád čeká, ale moc času už nezbývá a Siri tak bude brzy výrazně chytřejší, byť půjde pouze o selektivní integraci.

Potvrzeno černé na bílém

Cook tuto zprávu potvrdil během nedávného hovoru s investory Applu k výsledkům hospodaření a zdůraznil, že funkce AI v současné vývojářské beta verzi systému iOS 18.1 jsou pouze začátkem. Další funkce, včetně rozšířené jazykové podpory mimo americkou angličtinu, jsou v plánu, jen se to bude všechno zavádět postupně, po částech.

Integrace ChatGPT se zpočátku zaměří na americkou angličtinu a poskytne uživatelům konverzační a informační možnosti, na které umělá inteligence Applu stačit nebude. Cook však ujistil, že v budoucnu budou přidány další funkce, jazyky a regiony, jen si na ně budeme muset počkat a nikdo zatím neví jak dlouho.

Pouze pro nové stroje

I když je to pro uživatele Apple dobrá zpráva, je důležité poznamenat, že Apple Intelligence, pod kterou ChatGPT spadá, bude podporována pouze na nejnovějších modelech iPhonu – iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Kromě toho budou muset mít počítače Mac a iPady procesor M1 nebo novější, aby Apple Intelligence podporovaly.

Za připomenutí ale stojí, že půjde pouze o onu už dříve představenou integraci ChatGPT, kdy budete na spoustu (většinu?) věcí používat Siri. A teprve potom, až když Apple uzná, že si s vaším požadavkem nedokážou jeho systémy nijak poradit, nabídne vám využití ChatGPT. Na nějakou pokročilou integraci ChatGPT 4o, nebo snad blížícího se pokročilého hlasového režimu, nebo nedej bože SearchGPT, tak můžeme zapomenout.

V praxi tak půjde například o analýzu dokumentů a komplexnější prompty, které už umělá inteligence Applu nezvládne a vyšle požadavek směrem k systémům OpenAI. Na což se vás ale pokaždé zeptá a vy to budete muset pokaždé ručně potvrdit.

Zbytečné čekání?

Uživatelé zařízení od Applu ale samozřejmě nemusí na využívání možností ChatGPT čekat, nebo si kvůli tomu snad kupovat nové iPhony. Sice to není integrováno v Siri tak, jak to má Apple v plánu, ale ChatGPT má na iOS pochopitelně i vlastní samostatnou aplikaci, se kterou můžete dělat mnohem víc, než se Siri – pokud si tedy odmyslíte přímé ovládání některých funkcí telefonu.

Apple Intelligence bude k mání jen a pouze pro nejnovější iPhony, a tak pokud máte třeba tři roky starý iPhone, máte jednoduše smůlu. Respektive můžete si nainstalovat onu samostatnou aplikaci ChatGPT, ale integraci do Siri bohužel nedostanete.

Vyhraje to Apple integrací?

Apple Intelligence tak i nadále vyvolává rozpaky. Musí se na ni čekat příliš dlouho, sama o sobě toho moc nezvládne, ostatně Apple žádnou svoji pokročilou AI nemá a právě proto bude na složitější věci využívat ChatGPT. Navíc bude AI omezená pouze na nejnovější telefony a bude k mání jen a pouze v angličtině. Za kolik měsíců či let bude Apple Intelligence na úrovni Gemini, který se dostal ve své nejnovější verzi i na roky stará zařízení v desítkách jazyků, je ve většině věcí srovnatelný s ChatGPT 4o a teď má navíc ještě svůj vlastní pokročilý konverzační režim, je otázkou.

Apple to může ale na druhou stranu zase vyvážit elegantní integrací napříč svými operačními systémy a všemožnými aplikaci, v čemž zase Google tak trochu pokulhává. Gemini se sice postupně dostává do různých prvků Androidu, ale integrace to zatím není příkladná a i platící zákazníci Gemini Advanced musí ještě nějakou dobu čekat.