Siri čeká znovuzrození. Apple má pracovat na konkurenci pro ChatGPT

ChatGPT zaujalo celý technologický svět

Konkurenta pro umělou inteligenci od OpenAI vytváří údajně i Apple

Úspěch, jaký zažívá OpenAI se svou umělou inteligencí ChatGPT, vzbuzuje obdiv nejen u technologických nadšenců, ale také u konkurenčních firem. Není proto divu, že nejedna z nich už pilně pracuje na produktech, které se mají ChatGPT vyrovnat. Že to není tak jednoduché, dokazuje například Bard od Googlu, který prozatím není ve fázi veřejného testování, přesto si ale v odborné komunitě stihl vysloužit posměch.

Nyní se do hry chystá zapojit také Apple. Ten už údajně pracuje na vlastním jazykovém modelu podobném ChatGPT, který by mohl integrovat do své hlasové asistentky Siri. Ta je sice mezi uživateli zařízení od Applu populární, nicméně oproti konkurenčním asistentům výrazně ztrácí. Právě integrace umělé inteligence by mohla hlasovou asistentku firmy z Cupertina posunout výrazným způsobem kupředu.

Pokud jde o detaily, je bohužel prozatím Apple poměrně skoupý na slovo. O zaměření společnosti směrem k umělé inteligenci se firma zmínila na každoročním uzavřeném setkání s vývojáři a vedoucími pracovníky, kde toto téma velmi rezonovalo, alespoň podle New York Times. Jakou by mohl mít konkurent ChatGPT podobu, kdy bychom se jej mohli dočkat a jakým způsobem by mohl pomoci Siri, můžeme prozatím jen spekulovat.