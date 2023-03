Jak v iPhonu namísto Siri používat ChatGPT? Poradíme, jak na to

Díky funkci zkratek můžete na iPhonu používat ChatGPT namísto hlasové asistentky Siri

Umělá inteligence funguje dobře, ale doplácí na největší problém Siri – neznalost češtiny

Jak ChatGPT zkratku na iPhonu nastavit? Je to extrémně jednoduché

S nástupem ChatGPT, jakožto etalonu uživatelsky přívětivé umělé inteligenci, musí zákonitě přijít také vylepšení volně dostupných hlasových asistentů, jako je třeba Siri nebo Google Asistent. Zařízení od Applu již nyní umožňují částečně nahradit Siri neuronovou sítí ChatGPT, má to ale jeden velký háček.

ChatGPT namísto Siri

Je to vlastně geniálně jednoduché. Díky aplikaci Zkratky můžete implementovat volně přístupnou API ChatGPT od společnosti OpenAI přímo do systém iOS (fungovat to bude i na iPadOS nebo macOS).

Hlasovým povelem díky asistentce Siri pak vyvoláte zkratku, která automaticky spustí ChatGPT. Všechno, co Siri řeknete, předá chatovacímu robotovi a ten už s vaší otázkou naloží tak, jako byste mu ji psali v prohlížeči.

Pro technologické nadšence je zkratka s API ChatGPT jednoduchým způsobem, jak využívat tuto pokročilou síť na smartphonu namísto jednodušší Siri. Nicméně lze očekávat, že jak Apple, tak i Google brzy začnou vylepšovat své hlasové asistenty. Budou tím reagovat na poptávku po extrémně kvalitní umělé inteligenci, kterou spustilo právě OpenAI s ChatGPT.

Jak nastavit ChatGPT na iPhonu?

Proces nastavení je extrémně jednoduchý, potřebujete pro to pouze účet na stránce OpenAI, který založíte zde, a také alespoň lehkou znalost aplikace Zkratky, která je předinstalovaná na každém iPhonu, iPadu i Macu.

Jděte na web OpenAI přes tento odkaz a vygenerujte si vlastní API klíč pro ChatGPT Klíč si zkopírujte, budete ho potřebovat později Přímo na iPhonu (nebo jiném zařízení, kde ChatGPT nastavujete) si přidejte tuto zkratku Klikněte na „Nastavit zkratku“ Do pole „Text“ vložte zkopírovaný API klíč pro ChatGPT Potvrďte tlačítkem „Přidat zkratku“

Hned poté si zkratku přejmenujte, ideálně na nějaké jednoduché slovo, které Siri snadno rozezná. Zkratku totiž budete vyvolávat hlasovým příkazem „Hey Siri, [jméno zkratky]“. Nic dalšího na zkratce není potřeba upravovat.

Jak to funguje v praxi?

Pokud jste vše nastavili správně, Siri by měla vyvolat ChatGPT pomocí hlasového pokynu „Hey Siri, shortcut [jméno zkratky – v našem případě Robot]“. Pak už se můžete rovnou ptát a Siri veškeré vaše dotazy přeposílá na ChatGPT, který s vámi komunikuje prostřednictvím obrazovky hlasové asistentky Siri.

Komunikace probíhá ve výchozím stavu v angličtině. Jak ale jistě víte, ChatGPT umí i česky. Čistě teoreticky tak můžete pokládat dotazy v češtině a chatbot na ně bude v češtině odpovídat. Překážku však představuje Siri, která češtinu nezná a slova diktovaná v tomto jazyce komolí do angličtiny.

Kvůli tomu je de facto nemožné ChatGPT přes Siri zkratku používat v našem mateřském jazyce. Obvykle se mi podařilo začít diskuzi pozdravem „dobrý den“, pak už ale umělá inteligence nerozuměla a musel jsem přejít do angličtiny. Nejde tak o intuitivní řešení, ačkoliv pro technologické nadšence může jít o zajímavou možnost, jak mít ChatGPT integrovaný do systému na iPhonu nebo počítači Mac.