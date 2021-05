Sevření ruky či spojení prstů. Apple Watch se naučí nová gesta

Apple nedávno pro Apple Watch představil nová gesta, která jsou k dispozici v rámci funkce AssistiveTouch. Do budoucna usnadní používání chytrých hodinek především pro uživatele s některými hendikepy. Mohou se ale hodit i v běžných situacích, kdy nemáte obě ruce volné a potřebujete hodinky ovládat.

Nově budou Apple Watch rozeznávat sevření ruky v pěst a spojení ukazováčku s palcem. V tomto případě se spoléhají na pohyby rozdílných svalů, které při těchto gestech používáme. Díky tomu pak můžete ovládat například stopky jen pomocí pohybu prstů levé ruky. Dvojím sevřením dlaně pak můžete zvednout příchozí hovor.

AssistiveTouch on Apple Watch using clench ✊ and pinch 🤌 movements as triggers is particularly mind-blowing…https://t.co/jyVsdJXjfW pic.twitter.com/lkKmXfWndp

— Rene Ritchie (@reneritchie) May 19, 2021