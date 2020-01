Selfie kamera přímo v displeji? Podle Xiaomi se v dohledné době nedočkáme

Displej přes celou čelní plochu a nulové rámečky. To je u výrobců smartphonů cíl posledních let, kterému stojí v cestě jedna významná překážka – selfie kamera. Někteří výrobci ji umisťují do výřezů displeje, jiní do otvorů, popř. do složitých vysouvacích mechanismů. Svatým grálem je umístění selfie kamery přímo pod sklo displeje, ovšem podle viceprezidenta Xiaomi Lu Weibinga je tato budoucnost ještě hodně vzdálená.

Poddisplejové kameře vadí jemné displeje

Xiaomi v loňském roce předvedlo technologii poddisplejové selfie kamerky, která využívá propustného skla s nízkou odrazivostí. Čínská společnost tuto novinku demonstrovala v několika propagačních materiálech, ovšem žádné konkrétní termíny raději neslibovala; pravděpodobně věděla, že výsledky vycházející z prvních prototypů nejsou nijak slavné.

Viceprezident Xiaomi tvrdí, že největší překážkou pro poddisplejové selfie kamery je údajně vysoká hustota pixelů dnešních displejů, jejichž množství pak brání prostupnosti světla na fotočip. Obrazová kvalita výsledných snímků je tak výrazně nižší než u běžných kamer, a to i za dobrého osvětlení. Jelikož se tato technologie bezesporu vyskytne nejprve u dražších přístrojů, bude málokdo chtít překousnout kompromis v podobě horšího displeje či snížené kvality autoportrétů. Z tohoto důvodu Lu Weibing předpokládá, že bude ještě několik let trvat, než budou poddisplejové kamery použitelné.

Co na to konkurence?

Druhým dechem ale musíme dodat, že Xiaomi možná vsadilo jen na špatnou technologii a že konkurence přijde s životaschopným řešením. Své prototypy má i Oppo či Samsung, nově se dokonce objevily spekulace, že s poddisplejovou selfie kamerou počítá HMD Global u některé z příštích Nokií. Vývoj nepochybně půjde kupředu a bude zajímavé sledovat, který výrobce dokáže schovat použitelný fotoaparát pod displej jako první bez výrazných kompromisů.