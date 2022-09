Šéf značky Nothing zaháněl nudu v letadle reakcemi na dotazy fanoušků. Prozradil toho nečekaně hodně

Chystá Nothing chytré hodinky nebo notebook?

Co si šéf značky myslí o iPhonech, Pixelech nebo ohebných telefonech?

Carl Pei na Twitteru odpověděl fanouškům na spoustu dotazů

Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus a šéf společnosti Nothing, v noci ze čtvrtka na pátek letěl do Toronta, a protože se nudil, uspořádal na Twitteru pro své fanoušky seanci typu „zeptejte se mě, na co chcete“ neboli tzv. AMA. Vznikl z toho poměrně zajímavý soubor otázek a odpovědí týkajících se nejen produktů značky Nothing, ale i dalších oblastí, například srovnávání se společností Apple. Vybrali jsme pro vás to nejzajímavější.

Kdybychom nebyli Nothing, byli bychom Next nebo Essential

Carl Pei byl například dotazován na to, proč založil firmu v odvětví, ve kterém už prakticky nedochází k žádným inovacím. Odpovědí bylo, že právě to je ten důvod – technologie jsou podle jeho názoru příliš nudné a jeho nová společnost to má změnit. Šéf Nothing v poslední době eviduje velkou migraci z Androidu na iOS a má obavy, aby operační systém od Googlu v budoucnu nedopadl jako kdysi Symbian. Cílem je vytvořit takový ekosystém, ve kterém je vše vzájemně propojeno a vše spolu přirozeně komunikuje. Proto přemýšlí mimo jiné o aplikaci pro Windows a Mac, která by se starala o komunikaci počítačů se sluchátky Ear (1) a možná i s dalšími budoucími produkty.

Spousta dotazů se přirozeně točila okolo samotné značky Nothing a jejích současných i budoucích produktů. Nejprve k samotné značce – Pei například prozradil, že pokud by nesla jiný název, jmenovala by se pravděpodobně Next nebo Essential. Druhé jméno nebylo zmíněno náhodou – Carl Pei totiž neúspěšného výrobce smartphonů Essential loni koupil a na jeho základech staví své vlastní produkty.

U nich si Pei klade za cíl, aby byly jasně rozpoznatelné od konkurence a aby od ní nekopírovaly. Z tohoto důvodu Nothing Phone nedostane Dynamický ostrov jako iPhone, nebo mechanický posuvník profilů, jako mají telefony OnePlus. Pei chce, aby byla značka sama sebou a nepodléhala aktuálním trendům.

Pravděpodobně se zatím nedočkáme ani žádného telefonu s vlajkovým procesorem – na otázku, zda u příštího telefonu Nothing uvidíme čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Pei odpověděl: „Špatně položená otázka. Nejsme další firmou, která nakupuje hromady komponent a balí je dohromady. Takových je spousta a trh žádné další nepotřebuje.“

Přemýšlíme o notebooku, ale…

Jeden z dotazů také mířil na možnost spouštět na jednom telefonu dva operační systémy – jeden základní a druhý pro náročnější uživatele. Šéf Nothing odpověděl, že o tomto tématu několikrát přemýšlel (možná ještě v dřevních dobách OnePlus), ale že se stoprocentně jedná o no-go zónu. Pei naopak věří v budoucí potenciál blockchainu, byť v současnosti se podle něj jedná z 99 procent o scam.

A co jiné produkty, jako jsou například chytré hodinky nebo notebooky? Těm se Nothing vyhýbat nechce, ale zjevně ještě nenastala ta správná chvíle. U hodinek zatím nepřišli na to, jak je učinit zajímavými, u notebooku už jsou o krůček dál – notebook Nothing je zvažován, dokonce existují i nějaké koncepty. Podle Peie se však jeho 2 roky stará firma potřebuje nejprve soustředit na to, aby byla úspěšná v odvětvích, jimž se aktuálně věnuje.

Nezahltíme trh hromadou levných telefonů

Nothing se potřebuje v první řadě stabilizovat, neboť není jednoduché dostat se v mobilním světě do černých čísel – prakticky veškerý zisk z odvětví končí v trezorech Applu, a ten pak může tyto peníze investovat do výzkumu a vývoje. Výrobci smartphonů s Androidem jsou na tom o poznání hůře – mnohdy prodělávají a ořezávají náklady na investice, kvůli čemuž poté přešlapují na místě a neinovují. Z tohoto důvodu byla firma nucena zdražit Nothing Phone (1) v Indii o tisíc rupií (asi 320 korun), aby jí zbyly i nějaké peníze na investice. Do výroby levnějších modelů se Nothing nechystá, od toho jsou tu prý jiní.

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Kromě otázek čelil Pei i prosbě, aby jeho firma nezaplavila trh 10 telefony ročně a nepokazila si tak reputaci – bohatě stačí jeden telefon s dobrou softwarovou podporou. S tím šéf Nothing souhlasil a uznal, že toto praktikují pouze společnosti, které zoufale touží po velkých prodejích, čímž ale hodnotu značky snižují.

Kdybych nepoužíval Nothing Phone (1), používal bych iPhone

Hodně zmiňovaným tématem byl i Apple. Pei mu několikrát v rozhovoru vysekl poklonu a uznal, že je ve svém oboru neochvějnou jedničkou, která prakticky nedělá chyby. Ostatně na dotaz, co si myslí o telefonech Google Pixel, odpověděl: „Mají skvělé fotoaparáty, ale pokud bych nepoužíval Nothing Phone (1), používal bych iPhone.“

Nebylo to ale jenom o pochvalách. Z letošní generace si například Pei žádný iPhone nekoupil, neboť jej nová řada příliš neoslovila, mimo jiné proto, že základní modely nedostaly podporu Always-On displeje. Za nejzářivější jablečné telefony v historii značky označuje první iPhone a iPhone 5s, jejichž rozbalování si prý náležitě užil.

A co si Carl Pei myslí o ohebných smartphonech? V minulosti údajně jeden používal, ale působil na něj pouze jako proof-of-concept. Jakmile ale technologie pokročí, bude to cool. Ostatně po Nothing Phone (1) označil šéf značky za nejhezčí smartphone Samsung Galaxy Z Flip 4.

Pei v rozhovoru s fanoušky rovněž obdržel pochvaly za jeho styl oblékání (základem je prý mít dobrého evropského stylistu) a čelil dotazům na osobní život. Dozvěděli jsme se například, že miluje svůj automobil Porsche Boxter a že k výkonům jej nejvíce motivuje smrt. Kdyby si měl vybrat mezi Stevem Jobsem a Elonem Muskem, vybral by si Čingischána.