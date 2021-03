Šéf Toyoty vzkazuje Applu: své auto budete muset podporovat 40 let

Kalifornská společnost Apple je známa pro dlouhou softwarovou podporu svých zařízení. Mezi ostatními konkurenty jsou v tomto nadprůměrní, což zákazníci oceňují větší věrností, oproti majitelům konkurenčních značek. V případě automobilů ale nemusí taková podpora stačit. O mýtickém „Apple car“ se spekuluje už dlouhou dobu a zatím to vypadá, že se Apple v dohledné době k výrobě automobilu neodhodlá.

Šéf Toyoty Akio Toyoda gigantovi z Cupertina během tiskové konference nepřímo vzkázal, že pokud se vrhne do výroby automobilů, měl by se připravit na závazek vůči svým klientům, který zahrnuje až 40 let zákaznické podpory. Ačkoli to mohlo vyznít tak, že se Toyoda konkurenci brání, je tomu přesně naopak.

Výroba aut s sebou nese trochu jiné závazky, než jaké jsou technologické společnosti běžně svým zákazníkům poskytovat. Své by o tom mohla vyprávět Tesla, která je svou zákaznickou podporou a kvalitou detailů automobilů nechvalně proslulá.

V poslední době sílí spekulace, že Apple nechce vyrábět automobil na vlastní pěst, ale rád by jeho výrobu nechal na firmě s bohatšími zkušenostmi. Toyoda bohužel neprozradil, zda někdo z Japonské asociace výrobců automobilů s Applem aktuálně o výrobě auta vyjednává.