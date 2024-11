Šéf Oury si utahuje z Applu: „Vyrobit chytrý prsten je pro ně moc náročné!“

Vyrobit chytrý prsten není nic jednoduchého, myslí si šéf Oury

To je podle něj jeden z důvodů, proč se do tohoto segmentu Apple ještě nepustil

Mezi chytrými prsteny přitom pomalu roste konkurence

Finská společnost Oura je známá především pro svůj jediný produkt, kterým je chytrý prsten Oura Ring. Ten už má za sebou několik generací a řadu spokojených uživatelů, kteří jeho prostřednictvím měří kroky, srdeční tep či kvalitu spánku. Jeho výhodou oproti například fitness náramkům nebo chytrým hodinkám je především fakt, že se jedná o mnohem menší a kompaktnější zařízení, které během dne a noci zase tolik nepřekáží. Ačkoli Ouře v průběhu let výrazně narostla konkurence (například o Samsung a jeho Galaxy Ring), nejeden technologický nadšenec čeká, kdy se svým řešením přijde Apple.

Dočkáme se chytrého prstenu od Applu?

Ohledně chytrého prstenu od giganta z Cupertina již proběhlo několik spekulací, nicméně zatím nemají jasnější obrysy. Samotný generální ředitel společnosti Oura Tom Hale nevěří, že se Apple do výroby vlastního chytrého prstenu odhodlá, alespoň v tomto duchu se vyjádřil v rozhovoru pro stanici CNBC. V něm Hale uvedl, že Apple pravděpodobně není přesvědčen o smyslu prodávat prsten a hodinky zároveň, a dodal, že ačkoli Apple pravděpodobně bedlivě sleduje Ouru i Samsung, chytrý prsten gigant z Cupertina pravděpodobně nevyrobí, protože „je těžké vyrobit produkt v tomto segmentu správně“.

Dle spekulací se Apple myšlenkou chytrého prstenu zabýval, ale v současné době údajně nemá v plánu jej uvést na trh. Mark Gurman z agentury Bloomberg v říjnu uvedl, že žádný prsten není ve fázi aktivního vývoje. Apple se údajně obává, že by přítomnost chytrého prstenu v portfoliu mohla narušit prodej hodinek Apple Watch, neboť by tyto produkty sdílely klíčové funkce. Průmyslový tým Applu údajně navrhl chytrý prsten, který by byl levnější alternativou hodinek Apple Watch, avšak vedení společnosti o něj neprojevilo větší zájem.

Oura nedávno uvedla na trh Oura Ring 4, produkt schopný sledovat pohyb, kondici, zdraví, stres a spánek svého nositele. Oura je jednou z nejznámějších společností v oblasti chytrých prstenů a poprvé přišla s prstenem již v roce 2015. Jestli se nakonec Apple odhodlá a pustí se do tohoto segmentu, minimálně proto, aby konkuroval Samsungu, ukáže až čas.