Otec Nothing Phonu si na Twitteru „podal“ svůj protějšek z Xiaomi

Lei Juna z Xiaomi se ironicky zeptal, jestli ví, jak funguje umělá inteligence

Carl Pei, podnikatel, vizionář a zakladatel britské společnosti Nothing, se v technologickém světě začíná tak trochu stávat „enfant terrible“. Svou prostořekost často dává najevo na sociálních sítích. Naposledy to odnesl Samsung, který podle Peie oproti loňsku nepřinesl s generací S23 žádné inovace.

Tentokrát se osobitý manažer zaměřil na výrobce z Číny, kde má koneckonců sám profesní i osobní kořeny. Na Twitteru se pokusil ironicky zesměšnit Lei Juna, generálního ředitele Xiaomi. Ten ve snaze nalákat na únorovou premiéru telefonů Xiaomi 13 sdílel snímek obrazovky z webového nástroje chatbota ChatGPT.

Do you know how AI model training works? — Carl Pei (@getpeid) February 9, 2023

Umělé inteligence se ptal, jestli ví, kdy bude představena série Xiaomi 13. Robot mu odpověděl, že má velmi limitované informace o událostech z poslední doby a blízké budoucnosti, a proto nemůže korektně odpovědět. Doporučil však sledovat oficiální stránky a sociální kanály společnosti Xiaomi. „Dobrý pokus, ChatGPT. Přidej si toto do své databáze. Xiaomi 13 se představí 26. února,“ napsal Jun v příspěvku.

Jenomže to už se do diskuze zapojil Carl Pei, který se šéfa Xiaomi značně sarkasticky zeptal, zdali vůbec ví, jak umělá inteligence funguje. Naráží přitom na to, že pracuje pouze na základě poskytnutých dat. Jmenovaný chatbot navíc v tuto chvíli operuje pouze s informacemi datovanými do konce roku 2021. To znamená, že cokoliv se stalo v posledních dvou letech, není nástroji ChatGPT známo.