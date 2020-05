Sázka na gimbal. Vivo chystá smartphone s nejpokročilejší stabilizací obrazu

Vivo si pro letošní MWC v Barceloně připravilo koncept jménem Apex. Ten ve svých útrobách skrýval dost futuristickou výbavu, která se mnohým zdála nemožná. Šlo například o fotoaparát stabilizovaný gimbalem nebo 60W bezdrátové nabíjení. O tom však koncepty jsou a málokdo si myslel, že bychom se v blízké budoucnosti dočkali smartphonu, který by se dostal do prodeje. Jenže to se brzy změní. Vivo nedávno začalo veřejnost lákat na svůj nový vlajkový model – Vivo X50. A podle prvních informací se máme na co těšit.

O použitém čipsetu nebo podpoře 60W bezdrátového nabíjení zatím nemáme žádné informace. Vivo se místo toho zaměřilo na propagaci fotoaparátů na zadní straně. Ta bude hostit čtyři senzory. Na spodní straně lze odhalit periskopický teleobjektiv, který by podle číselných údajů měl zajistit pětinásobné optické přiblížení.

Další dva senzory vypadají vcelku normálně a nemáme o nich bližší informace. Hlavní chloubou však bude největší senzor v horní části telefonu. Ten má ve svých útrobách skrývat robotickou optickou stabilizaci, která bude fungovat na principu gimbalu.

Revoluce ve stabilizaci mobilního videa?

Tento způsob byl zatím představen pouze v konceptu Apex a jeho schopnosti nikdy nebyly vyzkoušeny. Podle výrobce je však tento způsob o 200 % účinnější než běžná optická stabilizace u zbytku smartphonů. To výrazně pomůže s nahráváním videí za všech podmínek a video na čínské sociální síti weibo dokonce ukazuje dost slibné výsledky i za zhoršených světelných podmínek. Díky lepší stabilizaci se prodlouží i doba závěrky senzoru a těšit se tak můžeme na skvělou kvalitu nočních fotografií.

Telefon si připíše i další prvenství. Již zmíněným senzorem s gimbalem by se měl stát nedávno představený ISOCELL GN1 od Samsungu. Ten díky technologii Dual Pixel slibuje velmi rychlé ostření a rozlišení 50Mpx zajistí detailní snímky za všech okolností. Všechny podrobnosti se dozvíme již 1. června, kdy bude Vivo X50 představen. Pokud jsou všechny informace pravdivé a nejedná se o dílo marketingu, možná bude muset Huawei P40 Pro v žebříčku DxOMark ustoupit jinému čínskému gigantovi.