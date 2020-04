Samsungu se daří. Loni u nás prodal téměř milion smartphonů

České zastoupení společnosti Samsung se pochlubilo působivými čísly prodejů smartphonů a další elektroniky na českém trhu za celý loňský rok. V kategorii smartphonů obhájil korejský gigant pozici lídra.

900 tisíc smartphonů za rok

Za celý loňský rok se Samsungu podařilo prodat na českém trhu 900 tisíc smartphonů, což je velmi působivé číslo. Velký zájem byl o vlajkové modely, telefonů řady Galaxy S10 se v ČR prodalo o třetinu více než jejich předloňských předchůdců.

Zvýšený zájem byl podle tiskové zprávy i o skládací telefony, avšak to není žádné překvapení – předloni tu ještě žádné nebyly. Co se nositelné elektroniky týče, loni Samsung na českém trhu prodal 93 tisíc kusů spadající do této kategorie. Z hlediska samotných zařízení se v roce 2019 nejlépe prodávaly následující modely:

Samsung si stanovil i cíle pro aktuální rok, ve kterém se chce zaměřit na nové technologie, jako jsou 5G, eSIM, mobilní platby, využívání umělé inteligence, rozšířená realita, apod.

Nový koronavirus způsobuje nižší prodeje

Korejský gigant ale musí počítat i s dopadem pandemie nemoci COVID-19. Aktuálně podle Samsungu způsobuje dočasný pokles trhu s mobilními telefony o více než třetinu, zákazníci navíc mnohem více hledí na cenu a kupují spíše levnější zařízení.

Této situaci nenahrává ani zhoršující se kurz koruny vůči zahraničním měnám a tím zdražení některých produktů. Samsung se snaží tento výkyv vyrovnávat mimořádnými akcemi, avšak v součtu celého roku bude pravděpodobně tento výpadek znát.