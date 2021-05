Samsung vylepší prostředí pro ohebné telefony. Přizpůsobí se podle displeje

Ohebné smartphony jsou pro výrobce výzvou jak po hardwarové stránce, tak rovněž i po softwarové. Operační systém Android 12 sice s ohebnými telefony počítá, nicméně je stále na výrobcích, aby své nadstavby dostatečně upravili do takové podoby, která z dostupného hardwaru vymáčkne maximum.

Korejský gigant Samsung je lídrem na rostoucím trhu ohebných telefonů, což ho do jisté míry zavazuje k tomu, aby přišel s řešením, které nastaví ostatním výrobcům laťku. Leaker Ice Universe na Twitteru přišel se dvěma GIFy, které představují nové adaptivní uživatelské prostředí, které pravděpodobně hodlá Samsung představit společně se svými ohebnými novinkami Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Filp 3.

We may be able to see the new adaptive UI on Fold3: Split UI pic.twitter.com/gCARLGjJUI

— Ice universe (@UniverseIce) May 23, 2021