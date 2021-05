Samsung tento týden ukáže rolovací i nadvakrát ohnuty displej

O tom, že v ohebných displejích je budoucnost, pochybuje jen málokdo. Globální pandemie sice zbrzdila rychlý nástup skládacích a ohebných telefonů, to ovšem neznamená, že by se zastavil jejich vývoj. Korejský gigant Samsung je lídrem v této oblasti a podle náznaků toho, co chce tento týden představit na akci Display Week, se tohoto titulu jen tak nevzdá.

V současné době nabízí Samsung dva typy ohebného displeje, tedy větší ze smartphonu Galaxy Z Fold 2 a menší, který pro změnu nasadil do telefonu Galaxy Z Flip. Mezi nově představenými podobami ohebného displeje se má objevit 7,2″ panel, který lze ohnout na dvou místech (o kterém se již spekulovalo), zobrazovač s možností povytažení do většího rozměru (jak to například ukázal prototyp TCL) či obří 17″ displej, který ve složeném stavu bude připomínat tablet s poměrem stran 4:3 a v rozložené podobě má pro změnu fungovat jako monitor.

Kromě zobrazovacích panelů plánuje Samsung ukázat také selfie fotoaparát ukrytý pod displejem. V místě, kde se bude fotoaparát ukrývat, Samsung údajně „zvýšil propustnost displeje“, což by nemělo mít vliv na kvalitu zobrazení. Takový fotoaparát se hodí nejen do moderních telefonů, ale ve spojení s velkým ohebným panelem se otevírá možnost také pro bezrámečkové notebooky.