Samsung prý stále chystá notebook s ohebným displejem. Oproti plánům i konkurentům již má zpoždění

Korejcům očividně nestačí dominance na trhu se skládačkami do kapsy

Inspiraci nově čerpají u tchajwanské firmy Asus

Dočkáme se výsledku již příští rok?

Lídrem v oblasti zařízení s ohebnými displeji je bezesporu Samsung, alespoň pokud jde o chytré telefony. V případě notebooků se prozatím přetahují o pozornost Lenovo a Asus, jejichž zařízení míří především na movité early-adoptery. Korejský gigant ale podle všeho nechce zůstat pozadu a připravuje vlastní takové řešení. Zpopularizuje tuto kategorii stejně, jako se mu to povedlo u skládaček do kapsy?

Chystaný produkt Samsungu by měl spoléhat na 17,3“ OLED panel vlastní výroby, který se umí složit vejpůl a zmenšit se tak na velikost 13,3palcového. Fungovat by měl podobně jako zmíněná konkurenční zařízení, tedy s možností využití jak velké plochy při dostupnosti stolu, tak té menší společně s fyzickou či virtuální klávesnicí na cestách. Server SamMobile dříve předpokládal, že by toto zařízení mohlo dorazit na trh už v letošním roce, avšak podle všeho došlo k odložení až na ten příští.

Samsung se očividně chystá inspirovat u Asusu. A inspirace to není zcela náhodná – právě tchajwanský výrobce je největším odběratelem velkých OLED panelů z Jižní Koreje. V tomto segmentu se divizi Samsung Display v posledních dvou letech daří velmi dobře – zatímco v roce 2020 vyrobila 960 tisíc OLED panelů, v letošním roce již překročila hranici 6 milionů.