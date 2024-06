Samsung opět recykluje: z fotoaparátů u Galaxy Z Fold 6 budete zklamáni

Samsung rád používá stejné fotosenzory několik let po sobě

Stejný osud potká i chystanou skládačku Galaxy Z Fold 6

Podle všeho dostane navlas stejné fotoaparáty jako minulé dvě generace

Už jen pár týdnů nás dělí od premiéry nových ohebných smartphonů od Samsungu. Dřívější spekulace o levnější či naopak dražší variantě knížkového modelu Galaxy Z Fold se nakonec nepotvrzují, takže nám korejský gigant naservíruje klasiku – řadové pokračovatele předchozích generací. V minulých dnech jsme měli možnost spatřit jejich první tiskové snímky, nyní se k nám dostávají důvěryhodné informace o fotoaparátech vyššího modelu Galaxy Z Fold 6.

Samsung je přeborníkem v recyklaci fotoaparátů

Podrobný popis fotoaparátů chystané skládačky zveřejnil ve svém nepříliš pozitivně laděném příspěvku na síti X uznávaný informátor Ice Universe. Ten nikdy nechodí pro kritiku korejské značky daleko a často se strefuje do vedení mobilní divize, které považuje kvůli neinovativnímu přístupu k vývoji za nekompetentní.

Look at my judgment on Samsung Fold. Huawei punished Samsung and became Q1' s well-deserved king of foldable mobile phones. TM Roh was no longer happy

Why do I always judge correctly? Because I see through Samsung. Samsung's strategy is doomed to fail. One after another, let us… pic.twitter.com/AUXgrLZUGl — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 8, 2024

Samsung to tentokrát od Ice Universe schytal za fotoaparáty ve svých vlajkových smartphonech. Strategií korejské firmy je v rámci jednotlivých modelových řad nasazovat stejné fotoaparáty po dobu tří let po sobě, což nepochybně dokáže ušetřit nějaké náklady, na druhou stranu čínská konkurence pak nemá problém ukázat Samsungu záda. Ice Universe své tvrzení dokázal na používání konkrétních fotosenzorů ve vlajkových smartphonech Galaxy S:

Galaxy S20 Ultra, S21 Ultra a S22 Ultra využívaly stejný hlavní snímač HM1

Galaxy S23 Ultra, S24 Ultra a S25 Ultra využívaly (a budou využívat) stejný hlavní snímač HP1

Galaxy S22 Ultra, S23 Ultra a S24 Ultra využívaly stejný 3× teleobjektiv založený na čipu Sony IMX754.

Samsung is the only brand in the smart phone industry that has used the same camera continuously for three years. It's really mean in terms of hardware,It can always find some so-called software upgrades to trick consumers into buying, thus saving hardware costs.… pic.twitter.com/sz63RJbAgY — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 8, 2024

Galaxy Z Fold 6: navlas stejná fotovýbava jako loni

Stejná písnička se údajně odehraje i u chystaného ohebného smartphonu Galaxy Z Fold 6, který prý dostane navlas stejné fotoaparáty jako jeho loňský i předloňský předchůdce – totožné senzory, stejná optika, totožné selfie kamerky… po hardwarové stránce se prý neodehraje jediná změna.

Exactly the same, all cameras are exactly the same, including Rear camera, front camera, UPC, including aperture value. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) June 8, 2024

Pokud se informace Ice Universe potvrdí, tak Galaxy Z Fold 6 dostane následující fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.8

12Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 123° a světelností objektivu f/2.2

10Mpx s 3× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.4

4Mpx vnitřní poddisplejová selfie kamerka se světelností f/1.8

10Mpx vnější selfie kamerka se světelností f/2.2.

Samozřejmě díky novějšímu čipsetu s novým obrazovým koprocesorem a silnější umělé inteligenci můžeme od Galaxy Z Fold 6 očekávat kvalitnější fotografie i video, rozhodně by ale nebylo na škodu alespoň některé z použitých kamer oživit – konkurence například umí i do ohebných telefonů nasadit periskopický fotoaparát. Snad se dočkáme příští rok, kdy by měl Korejcům skončit jejich typický tříletý cyklus.