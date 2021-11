Samsung One UI 4 je tu! Na vlajkové modely už sviští aktualizace

Korejský gigant Samsung dnes oficiálně představil aktualizované uživatelské rozhraní One UI 4, které se jako první představí v telefonech řady Galaxy S21 (tedy v modelech Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra). Nové rozhraní nabízí lepší možnosti přizpůsobení, vyšší zabezpečení a bohatší možnosti propojení s dalšími zařízeními v ekosystému Samsung.

„Naším cílem je umožnit všem uživatelům přístup k nejlepším mobilním zážitkům, jaké jsou v současné době k dispozici,“ komentoval to Janghyun Yoon, výkonný viceprezident a ředitel softwarové platformy v divizi mobilních komunikací Samsung Electronics. „Uživatelské rozhraní One UI 4 představuje na cestě k tomuto cíli důležitý krok – uživatelé nových chytrých telefonů Galaxy si díky němu budou moct lépe přizpůsobit vzhled telefonu svým představám a zároveň lépe zabezpečí své soukromí. To ale samozřejmě není vše, záhy si aktualizaci budou moct nainstalovat i majitelé jiných chytrých telefonů a tabletů. Nový software se tak rozšíří do celého ekosystému Galaxy.“

Uživatelské rozhraní One UI 4 umožňuje přizpůsobit vizuální podobu telefonu, konkrétně jsou dispozici nové barevné palety a styly, díky nimž lze upravovat domovskou obrazovku, ikony, menu, tlačítka či pozadí aplikací. Změnou prošly i widgety, emoji, obrázky GIF a nálepky, k nimž se dostanete přímo z klávesnice.

Mezi novinky patří třeba upozornění, že se nějaká aplikace pokouší využít fotoaparát či mikrofon, nebo nové okno, v němž se zobrazí veškerá nastavení a ovládací prvky týkající se zabezpečení. Další novinkou rozhraní One UI 4 je snazší propojení telefonu v rámci ekosystému Samsung Galaxy, do nějž patří nejen samotné přístroje, ale i aplikace třetích stran. Přímo z uživatelského rozhraní lze tak otevírat nejrůznější aplikace, například Google Duo.

Nové rozhraní navíc sjednocuje vzhled všech zařízení a synchronizovat mezi nimi obsah, ať už jde o tradiční smartphony, ohebné modely Galaxy Fold, chytré hodinky Galaxy Watch nebo tablety Galaxy Tab.

One UI 4 zamíří do celé plejády starších modelů

Aktualizované uživatelské rozhraní One UI 4 bude od 15. listopadu k dispozici v telefonech řady Galaxy S21 a záhy poté i v předchozích verzích Galaxy S, Note a Galaxy A, ve skládacích telefonech a tabletech, konkrétně v těchto modelech: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note 20, Note 20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note 10, Note 10+, Galaxy Fold, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold 2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A42 5G a Galaxy Tab S7 / Tab S7+.

Zároveň bude od dnešního dne k dispozici nová aktualizace softwaru hodinek Galaxy Watch (Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 a Galaxy Watch3), která nabídne vylepšené zdravotní funkce a nové ciferníky.