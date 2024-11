Samsung „okopíroval“ od Applu jeho nejlepší AI funkci. Dorazí v příští velké aktualizaci

Samsung se s novou funkcí pro svou umělou inteligenci inspiroval u svého rivala

Ta by měla shrnout všechny došlé notifikace do jedné

Dočkat se máme v chystané aktualizaci nadstavby One UI 7

Umělá inteligence je v současné době patrně nejvíce skloňované slovní spojení, ať už se nám to líbí, či nikoli. Každá velká společnost se snaží na tuto vlnu naskočit co nejdříve a zároveň přinést další možnosti praktického využití AI, které konkurence nenabízí. Ačkoli Apple je v současném AI závodě v mírné nevýhodě, přesto se v rámci jeho Apple Intelligence najdou vychytávky, které jsou velmi užitečné. Toho si jsou vědomi i v Jižní Koreji, konkrétně v centrále Samsungu, neboť tu patrně nejužitečnější funkci AI od Applu se chystá gigant ze Soulu „okopírovat“.

Samsung nabídne užitečnou funkci inspirovanou Apple Intelligence

A o co že se jedná? Leaker s přezdívkou chunvn8888 na sociální síti X (dříve Twitter) zmínil, že Samsung chystá nabídnout uživatelům v rámci Galaxy AI také možnost shrnutí všech došlých notifikací. Novinka by měla být součástí aktualizace nadstavby One UI 7, přičemž tuto funkci už Samsung testuje v rámci beta verze, která končí písmeny XJW. Novinka nese název AI notification a v současné chvíli podle všeho podporuje pouze korejštinu, nicméně se dá předpokládat, že v době vydání ostré verze One UI 7 bude podporována také angličtina a další světové jazyky.

Galaxy AI now has notification summary feature, it's called AI notification. — Chun Bhai (@chunvn8888) November 2, 2024

Podobnou funkci představil Apple v rámci své Apple Intelligence. Konkrétně se jedná o možnost nechat si od umělé inteligence shrnout obsah došlých notifikací, pokud jste obdrželi dvě a více upozornění od stejného zdroje, přičemž toto shrnutí funguje prakticky s jakoukoli aplikací. Díky tomu například dlouhou pracovní výměnu názorů snadno odbavíte v několika větách, aniž byste museli pročítat dlouhá vlákna textu či s nimi interagovat.

V praxi se bezpochyby jedná o jednu z nejužitečnějších vychytávek, která je součástí Apple Intelligence a jenž může využít prakticky úplně každý. Není tedy divu, že se Samsung v tomto ohledu inspiroval a chystá se tuto možnost nabídnout také v rámci vlastní umělé inteligence Galaxy AI. V případě Samsungu si nicméně chunvn8888 neodpustil zajímavou poznámku – shrnutí notifikací s pomocí AI nejspíše bude vyhrazeno pouze pro vlajkové smartphony jihokorejského výrobce. Co všechno si pro nás ale Samsung chystá, a to nejen na poli umělé inteligence, se dozvíme v následujících týdnech a měsících.