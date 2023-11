Samsung nepolevuje! Android 14 s One UI 6 dostává tři roky starý Galaxy S21

Samsung zběsile aktualizuje svoje telefony a tablety na Android 14

Naposledy se nového systému dočkaly smartphony řady Galaxy S21

Samsung má aktuálně aktualizované všechny vlajkové smartphony

Samsung si stanovil odvážný cíl povýšit do konce letošního roku většinu svých smartphonů a tabletů na Android 14 a zdá se, že se mu to daří. Korejská firma v posledních týdnech intenzivně vydává aktualizace, a to nejen pro vlajkové modely, ale i pro skládačky i střední třídu. Na sklonku tohoto týdne se nového Androidu a vylepšeného prostředí One UI dočkaly další čtyři populární telefony a tři tablety.

Galaxy S21 a A34 dostávají One UI 6.0

Nový systém aktuálně přistává na smartphony řady Galaxy S21, tedy základní Galaxy S21, větší Galaxy S21+ a vrcholný Galaxy S21 Ultra – stranou zůstal pouze fanouškovský Galaxy S21 FE, který se updatu dočká později. U řady Galaxy S21 aktualizace systému vyžaduje stažení přibližně 2,3 GB dat, což je o něco méně než v případě novějších telefonů – doufejme tedy, že systém není ochuzen o nějaké stěžejní funkce.

Rodinou telefonů Galaxy S21 Samsung dokončil aktualizaci všech podporovaných vlajkových modelů, neboť na Android 14 povýšil poslední tři generace – řada Galaxy S20 už tento systém bohužel nedostane.

Android 14 s prostředím One UI 6.0 dorazil koncem tohoto týdne i na smartphone Galaxy A34, dostupnost máme potvrzenou i v České republice.

Aktualizaci neuniknou ani korejské tablety. Před nedávnem Samsung updatoval aktuální vlajkovou řadu Galaxy Tab S9, nyní přichází řada na starší generaci, konkrétně na modely Galaxy Tab S8, S8+ a S8 Ultra.

Co je nového?

Aktualizace One UI 6.0 přináší několik nových funkcí a vylepšení designu, mezi nimi například upravený vzhled panelu s rychlými přepínači funkcí, vylepšené rozhraní notifikací, nový widget přehrávače médií v oblasti oznámení, nové písmo a zcela nové emotikony. Přináší také několik stylů písma hodin na zamykací obrazovce, včetně možnosti změny umístění a velikosti. Všechna výše uvedená zařízení dostala kromě nového systému a prostředí i aktuální balík bezpečnostních záplat.

Pokud vás zajímají novinky v One UI 6.0 podrobně, podívejte se do našeho shrnujícího článku.